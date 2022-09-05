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摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867

【明報專訊】接連有報道指騰訊（0700）計劃剝離科技企業股權投資，據《金融時報》引述消息人士稱，騰訊計劃減持價值約1000億元人民幣的投資組合，包括美團（3690）等持股，不過騰訊回應稱未為減持設定目標金額。

市場同時揣測騰訊有機會以實物分派持股方式回饋股東，並評估繼京東（9618）後，哪一隻科技股將成為減持對象。據港交所權益披露資料顯示，騰訊於閱文（0772）及易鑫（2858）的持股量均超過一半，另外同程旅行（0780）及快手（1024）均多過20%。

騰訊上周曾升穿50天線，創一個月高位。如投資者看好可留意高槓桿騰訊購證20867，行使價400.2元，實際槓桿約10倍，2022年11月25日到期。如認為騰訊未必能突破7月反彈高位約340元水平，做淡可留意騰訊沽證17586，行使價279.8元，實際槓桿約7倍，2022年12月21日到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]