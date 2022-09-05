摩根大通亞洲：憧憬再實物分派 騰訊購20867

市場同時揣測騰訊有機會以實物分派持股方式回饋股東，並評估繼京東（9618）後，哪一隻科技股將成為減持對象。據港交所權益披露資料顯示，騰訊於閱文（0772）及易鑫（2858）的持股量均超過一半，另外同程旅行（0780）及快手（1024）均多過20%。

騰訊上周曾升穿50天線，創一個月高位。如投資者看好可留意高槓桿騰訊購證20867，行使價400.2元，實際槓桿約10倍，2022年11月25日到期。如認為騰訊未必能突破7月反彈高位約340元水平，做淡可留意騰訊沽證17586，行使價279.8元，實際槓桿約7倍，2022年12月21日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]