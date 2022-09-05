廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示

今年初承接去年疫情，指數升幅開始放緩，但地產業界當時估計今年樓價仍有升幅。不過，按照目前的形勢推算，所有專家都大跌眼鏡，皆因預計的利好因素全部都沒兌現，反而壞消息接踵而來。現在看來，就算今年第四季樓價反彈，仍難追回跌幅，何况下跌的「骨牌效應」仍在，所以筆者也重新估算今年樓價有機會跌8%。

最近柬埔寨出現「賣豬仔」事件，這些「不可思議」的事，竟然會在今天發達的社會出現；但當仔細想，原因很簡單，筆者認為正是經濟蕭條之下「人窮志短」效應。當一個人面臨巨大財務壓力，很容易意志消沉，更加意識不到前路危險，容易做錯決定。

2008年金融海嘯，全球經濟嚴重衰退，不少專家都形容樓市進入冰河時期，但樓價是由2003年SARS後拗腰升，到2008年大部分業主手持的單位都賺錢。所以，就算金融海嘯後經濟下滑，但不至令業主急於拋售物業。事實上，那一兩年樓價累積跌不過是一成左右，但很快重拾升軌。

可是今次情况有點不同，過去三四年樓價累積升幅有限，有些在高位入市買家，物業更是沒有升幅。今年樓價已跌超過5%，初次上車的買家終日惶恐，擔心自己多年努力儲下來首期會蒸發。另有業主在工作或生意上「前路茫茫」，於是不理後果，就算蝕讓也在所不惜。這種只顧眼前形勢沽貨心態，正就是筆者所說「人窮志短」效應，也加劇了今輪樓市跌浪。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]