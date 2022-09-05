moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：「賣豬仔」事件的啟示

標籤：廖偉強

【明報專訊】高通脹、疫情肆虐、息口上升、俄烏戰爭、台海局勢緊張、中美爭拗、經濟放緩等，都是香港以至全世界正面對的困難，對上一次有這樣的困境已要追溯至14年前的「金融海嘯」。筆者公司集團的指數反映，年初至今樓價已累積下跌逾5%。

今年初承接去年疫情，指數升幅開始放緩，但地產業界當時估計今年樓價仍有升幅。不過，按照目前的形勢推算，所有專家都大跌眼鏡，皆因預計的利好因素全部都沒兌現，反而壞消息接踵而來。現在看來，就算今年第四季樓價反彈，仍難追回跌幅，何况下跌的「骨牌效應」仍在，所以筆者也重新估算今年樓價有機會跌8%。

最近柬埔寨出現「賣豬仔」事件，這些「不可思議」的事，竟然會在今天發達的社會出現；但當仔細想，原因很簡單，筆者認為正是經濟蕭條之下「人窮志短」效應。當一個人面臨巨大財務壓力，很容易意志消沉，更加意識不到前路危險，容易做錯決定。

2008年金融海嘯，全球經濟嚴重衰退，不少專家都形容樓市進入冰河時期，但樓價是由2003年SARS後拗腰升，到2008年大部分業主手持的單位都賺錢。所以，就算金融海嘯後經濟下滑，但不至令業主急於拋售物業。事實上，那一兩年樓價累積跌不過是一成左右，但很快重拾升軌。

可是今次情况有點不同，過去三四年樓價累積升幅有限，有些在高位入市買家，物業更是沒有升幅。今年樓價已跌超過5%，初次上車的買家終日惶恐，擔心自己多年努力儲下來首期會蒸發。另有業主在工作或生意上「前路茫茫」，於是不理後果，就算蝕讓也在所不惜。這種只顧眼前形勢沽貨心態，正就是筆者所說「人窮志短」效應，也加劇了今輪樓市跌浪。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]