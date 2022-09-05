馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏

回顧首季受疫情打擊，一手購買力被抑壓，近月回復活躍，多個一手盤以貼市價推售，反應理想，8月一手成交約2000宗，新盤勢頭一時無兩。9月多個新盤排隊登場，如大角嘴Larchwood，首推83伙，超額認購6.2倍，同時加推20伙於緊接的周日開售，為9月份的新盤戰打響頭炮。另外，啟德MIAMI QUAY I，為PARK PENINSULA命名以來首推項目，由於項目樓花期短，相信對年輕買家、小家庭及投資者有吸引力。

新界區方面，天水圍Wetland Seasons Bay第3期已取得入伙紙，提供384伙。Wetland Seasons Bay去年推出時紅盤熱賣，受到市場熱烈追捧，項目已屆現樓，並預料9月中登場。同時，港島THE HAYWORTH BY V亦部署9月中推售，項目本身為服務式住宅，現時部分單位將會拆售，涉及64伙，首推6伙。

樓市利好因素逐漸浮現，失業率持續回落，加上有消息稱政府傾向於11月取消酒店隔離措施，以及通關漸露曙光，均有利帶動本地的經濟發展。另外，市場或逐步消化加息因素，不少準買家趕加息前上車，有利帶動樓市交投。展望9月，預期市場陸續再有多個全新盤登場，料持續帶動準買家入市意欲，睇好樓市購買力繼續湧現，全月一手成交量可望達約1500宗或以上水平，仍創10個月次高。市場更憧憬香港有機會恢復與內地有限度通關，屆時北水重臨，相信樓市看俏。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]