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馬泰陽：新盤接力推 9月料續俏

標籤：馬泰陽

【明報專訊】上月多個新盤以貼市價開賣，其中屯門NOVO LAND及粉嶺ONE INNOVALE更掀起新一波搶購潮。踏入9月，新盤戰場由新界轉移市區，市場估計約10個新盤蓄勢待發，涉約3718伙。

回顧首季受疫情打擊，一手購買力被抑壓，近月回復活躍，多個一手盤以貼市價推售，反應理想，8月一手成交約2000宗，新盤勢頭一時無兩。9月多個新盤排隊登場，如大角嘴Larchwood，首推83伙，超額認購6.2倍，同時加推20伙於緊接的周日開售，為9月份的新盤戰打響頭炮。另外，啟德MIAMI QUAY I，為PARK PENINSULA命名以來首推項目，由於項目樓花期短，相信對年輕買家、小家庭及投資者有吸引力。

新界區方面，天水圍Wetland Seasons Bay第3期已取得入伙紙，提供384伙。Wetland Seasons Bay去年推出時紅盤熱賣，受到市場熱烈追捧，項目已屆現樓，並預料9月中登場。同時，港島THE HAYWORTH BY V亦部署9月中推售，項目本身為服務式住宅，現時部分單位將會拆售，涉及64伙，首推6伙。

樓市利好因素逐漸浮現，失業率持續回落，加上有消息稱政府傾向於11月取消酒店隔離措施，以及通關漸露曙光，均有利帶動本地的經濟發展。另外，市場或逐步消化加息因素，不少準買家趕加息前上車，有利帶動樓市交投。展望9月，預期市場陸續再有多個全新盤登場，料持續帶動準買家入市意欲，睇好樓市購買力繼續湧現，全月一手成交量可望達約1500宗或以上水平，仍創10個月次高。市場更憧憬香港有機會恢復與內地有限度通關，屆時北水重臨，相信樓市看俏。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]