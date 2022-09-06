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人行降外匯存準率 緩人幣跌勢 料最少釋放191億美元 午後反彈重回6.93水平

標籤：經濟

【明報專訊】美元單邊升值，美匯指數升穿110水平，令人民幣受壓轉弱，兌每美元逼近7算水平。人民銀行昨日下午突然出招「維穩」，稱為提升金融機構外匯資金運用能力，自9月15日起下調外匯存款準備金率兩個百分點，即由現行8%下調至6%，藉此增加外匯供應，是今年內第二次下調。分析料此舉最少釋出191億美元，人民幣匯價即時抽升，曾見6.93水平（見圖）。在今次出招前，人民幣中間價亦於多日前高於預期水平，發出人民幣回穩信號。

明報記者 鄺海盈

有經濟學家認為，於9月底季結時間，人民幣匯率會有較大波動，於月底「破七」的機會大，但相對其他貨幣依然較為穩定，不會出現太大震盪。離岸及在岸人民幣昨日均一度貶至兩年低位，分別最多跌至6.9551及6.9432元；惟截至昨晚11時，離岸及在岸人民幣分別反彈至6.9443及6.9340元。

人民銀行表示，下調外匯存款準備金率目的是提升金融機構外匯資金運用能力，措施將於9月15日生效。其實於今年5月外匯存準金率已首次由9%下調至8%，今次再下調兩個百分點至6%。此前該行一直上調外匯存準金率，上次下調亦是碰到人民幣受壓的情況。

季結較波動 月底或「破七」

渣打中國宏觀策略部主管劉潔預計，今次外匯降準將釋放190.7億美元的流動性，進一步放鬆在岸美元流動性，內地美元融資成本亦會有更大的折扣。例如，中資銀行可以通過發行存款證（CD）在港借入更便宜的美元資金。

澳新銀行中國首席經濟學家楊宇霆表示，人行降準釋放外幣境內流動性，利好銀行的資金流，同時是穩匯價的舉措。他認為，由於季結因素，匯價會出現較大波動，本月底人民幣或會「破七」。不過，人行對人民幣匯價的主導影響強，可透過不定期調整外匯存準金率、對中間價作出窗口指導等調整境內匯價，偏強的中間定價可直接影響市場參與者，相信於二十大前人行亦會穩定匯價。

分析：作用有限 貶值壓力難除

楊又稱過去數年人民幣匯價維持6.6至7.12水平徘徊，美匯強勢下已較其他貨幣匯價穩定，料境內不會有太多投機活動，匯率亦不會出現大震盪。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人行上次降準的作用有限，僅減慢人民幣轉弱的速度，今次舉措亦是不希望人民幣跌勢過急。但在加息環境下，再現跌勢是無可避免，加上內地債務及內房問題，令人民幣走勢未見向好，並預計年底至明年初匯價會跌至7.2至7.4水平。