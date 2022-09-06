港股續受壓 車股跌能源股揚

比亞迪4日累跌兩成

比亞迪（1211）上星期遭「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）申報減持，股價昨天未扭跌，再挫5.9%至215元。自上月30日披露減持以來，比亞迪連續4個交易日受壓，累挫近兩成。一眾新能源車股同步走弱，其中小鵬汽車（9868）跌4.2%至上市以來新低，昨天收報64元。另受惠於歐洲能源價格高企，煤礦股及石油股做好。兗礦能源 （1171）昨天急升12.2%，創歷史新高；重新加入恒指成分股的中國神華 （1088）亦升3.8%。「三桶油」全線向上，中海油 （0883）升2.5%，中石油 （0857）和中石化 （0386）均升1.9%。

保誠納深港通 外資少有

此外，保誠（2378）昨天獲納入恒生綜合指數，同時正式納入深港通的港股通名單，成為少數外資股可以經港股通買賣的外資股。現時除了匯控（0005）、太古系等之外，無甚外資股份納入港股通。該公司股價昨日收報81.4元，升0.3%。

近年保誠先後將英國暨歐洲部門M&G Prudential分拆上市，再將美國業務剝離，目前只專注亞洲和非洲業務。保誠集團財務總監田弘諾（James Turner）表示，保誠獲納入恒生綜合指數及深港通機制，為公司開啟專注於亞洲及非洲業務新篇章以來的另一里程碑。