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中國恒大︰清盤呈請聆訊獲批延至11月7日

標籤：經濟

【明報專訊】早前被入稟申請清盤的中國恒大（3333）發公告表示高等法院已於昨日（9月5日）批准公司的延期申請，清盤呈請聆訊將延期至11月7日。據報道，有恒大臨時債權人團體提出反對清盤呈請，認為在重組計劃下獲得償付的機會，較直接將公司清盤為高。

外電：臨時債權人反對清盤呈請

集團稱，目前正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案，若有重大進展將知會股東及投資者，適時另行刊發公告。

在今年6月底，集團被HKE Holdings（1726）主席兼執行董事連浩民旗下佳盛環球（Top Shine Global）入稟申請清盤，理由是恒大未有履行承諾回購他認購的「房車寶」股份，涉及金額約8.625億元。其後在7月13日，聯交所亦增加一項恒大的復牌指引，要求恒大將有關的清盤呈請獲撤回或解除。不過據外電報道，佳盛環球代表律師周一在法庭上表示，沒有證據表明恒大已制定好重組債務計劃。恒大債權人的臨時團體法律代表也有出席，請求將呈請聆訊延期兩個月，並表示臨時團體持有的恒大債務規模遠高於佳盛環球。法官指出，臨時債權人團體反對清盤呈請，認為在重組計劃下獲得償付的概率會高於將公司清盤。

另外，據內地傳媒報道，在7月獲委任為中國恒大行政總裁的肖恩回應稱，是次呈請涉及的債務不及集團全部境外債務的1%，他認為「負面影響多少是有的，但主要是集團品牌方面的擾動」，而恒大集團境內外各業務板塊、各個主體，幾乎沒有受到此次清盤呈請的影響。肖恩又表示，境內外債權人也通過各種方式給予信任和支持，力爭在年底前公布境外債務重組方案，報道又稱這批境外債權人代表的債權金額接近110億美元（約858億港元）。