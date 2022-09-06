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貝殼研抗風險 增與國企內房合作比例

標籤：經濟

【明報專訊】內房財困引爆的爛尾樓風波持續，改變了行業生態，房產交易和服務平台貝殼（2423）高級副總裁兼貝殼研究院院長李文杰指出，短期地產行業仍有很大的挑戰，貝殼做法是選擇與國企央企、財務狀况比較健康的民企或股份制公司合作，提升他們在整體銷售的佔比。在第二季度，貝殼在新盤銷售中，國企銷售佔比提升至37%，按季升7個百分點。

銷售佔比37% 按季升7百分點

李文杰表示，去年至今的新盤渠道集中度提升下，強者愈強，而挑選合作開發商這個策略有效在於貝殼獲得的房源比較有品質、易出售，提升業務抗風險能力。

至於日益看重作業「安全感」的地產經紀，他們傾向與有實力的平台合作，亦關注房源是否好賣及回款情况。貝殼同時推行開發商「預付佣」（亦稱快佣），由開發商向貝殼預支佣金，經紀可更快得到「結佣」，令貝殼在市場收縮下，反而在新盤經紀、門店、市佔率都逆市擴充，上半年預付佣收入佔新盤收入比例亦累積至22%。

雖然內房爛尾風波打擊內地買家信心，但李文杰認為政府在「保交樓」上有決心、有資源，在金融及行政政策支持新盤銷售；市場亦不斷有實力房企整合項目，延期交付只是短期影響，從第三季末至第四季買家逐漸看到一些保交樓的成果，對於市場的底部預期不會太長時間，新盤及整體樓市將在第三季末至第四季出現明顯觸底反彈。

李又預計，全年新建商品房銷售額預計按年跌20%至30%，二手住宅全年銷售額按年跌15%至25%。