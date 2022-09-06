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鍾培生家族企業 9月15日起停牌

【明報專訊】城中著名「富三代」鍾培生家族經營的上市公司華廈置業（0278），早前根據上市規則第13.24條要求，遭聯交所裁定為沒有足夠的資產及業務，不適合繼續上市，集團早前向上市委員會申請覆核後，昨日公布委員會於9月2日決定維持原判。華廈置業將於9月15日開始停牌，昨日股價急挫31.8%，市值僅餘4.11億元。

股價瀉逾三成 市值4.1億

華廈置業上市至今剛逾半個世紀，由已故的「工廈大王」鍾江海創立，主要從事物業發展及投資控股業務，現時由家族第二代成員鍾棋偉、鍾英候及鍾培生父親鍾仁偉負責經營，三人分別擁有12.52%、11.77%及12.30%股權。

不過，據集團公告引述上市委員會指出，華廈置業截至今年3月底止全年租務收入僅約330萬元，過去6年每年租金收入都不足700萬元，反映只是維持非常低的業務運作。據華廈置業此前公布，截至今年3月底止年度收入只有約781.27萬元，按年跌14.9%，期內近3900萬元純利，絕大部分都來自聯營公司貢獻業績。

委員會表示，雖然截至今年3月底，華廈置業擁有約13.63億元資產，但大部分資產均以投資於聯營公司形式持有，金額約8.16億元。委員會認為，由於集團並無資產及業務運作控制權，因而不足以證明公司符合相關上市要求。

欠足夠業務資產 不符上市要求

委員會總結時指出，華廈置業沒有足夠的獨立業務，而且並無從聯營公司獲得租金收入的控制權，對公眾股東不利，亦損害投資者對市場的信心，因而認為該公司不再適合上市。