豐盛服務上年度多賺三成

末期息增近五成

據業績報告，集團上年度收入為69.67億元，按年多8%；雖然純利因扣除保就業計劃政府補助8820萬元而按年錄得跌幅，但有其他因素抵消部分影響，包括期內清潔及保險業務獲得新合約、機電工程服務分部安裝項目毛利增加等。若撇除政府補助、出售洗衣業務的虧損、收購事項費用等特殊因素，2022年度經調整純利則按年升35.2%。

受政府補助因素影響，期內集團各分部毛利亦有變動。佔重最多的綜合生活服務，分部毛利按年大減30.8%至4.34億元，毛利率挫7.5個百分點至13.4%；物業及設施管理服務分部毛利則按年跌9.7%至2.19億元，毛利率降5.4個百分點至31.5%；三個分部只有機電工程服務分部毛利錄得升幅，升28.1%至3.39億元，毛利率擴1.7個百分點至11.2%。集團整體毛利亦按年跌12.6%至9.93億元，毛利率由17.6%下跌至14.2%。

清潔服務續約率高

集團表示，由於過去一年疫情反覆，清潔服務行業有危有機，集團成功取得新服務合約，現有合約亦有較高續約率，並因Omicron變種迅速擴散，令臨時消毒服務的需求急升。歸屬綜合生活服務的清潔公司惠康，上年度共提交清潔服務合約標書437份，按年少24.5%，但總合約金額微升0.7%至11.04億元。