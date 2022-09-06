moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

豐盛服務上年度多賺三成

【明報專訊】豐盛生活服務（0331）公布截至6月底止全年業績，因期內政府補助大減，純利按年少14.3%至5.03億元，若撇除政府補助、收購事項等因素，經調整純利則錄得4.15億元，按年升逾三成，末期息更按年調高約五成，每股派24.1仙。

末期息增近五成

據業績報告，集團上年度收入為69.67億元，按年多8%；雖然純利因扣除保就業計劃政府補助8820萬元而按年錄得跌幅，但有其他因素抵消部分影響，包括期內清潔及保險業務獲得新合約、機電工程服務分部安裝項目毛利增加等。若撇除政府補助、出售洗衣業務的虧損、收購事項費用等特殊因素，2022年度經調整純利則按年升35.2%。

受政府補助因素影響，期內集團各分部毛利亦有變動。佔重最多的綜合生活服務，分部毛利按年大減30.8%至4.34億元，毛利率挫7.5個百分點至13.4%；物業及設施管理服務分部毛利則按年跌9.7%至2.19億元，毛利率降5.4個百分點至31.5%；三個分部只有機電工程服務分部毛利錄得升幅，升28.1%至3.39億元，毛利率擴1.7個百分點至11.2%。集團整體毛利亦按年跌12.6%至9.93億元，毛利率由17.6%下跌至14.2%。

清潔服務續約率高

集團表示，由於過去一年疫情反覆，清潔服務行業有危有機，集團成功取得新服務合約，現有合約亦有較高續約率，並因Omicron變種迅速擴散，令臨時消毒服務的需求急升。歸屬綜合生活服務的清潔公司惠康，上年度共提交清潔服務合約標書437份，按年少24.5%，但總合約金額微升0.7%至11.04億元。