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歐醞釀能源危機 歐元見20年低 OPEC+同意減產 油價即彈3%

【明報專訊】俄羅斯無限期停止北溪一號向歐洲供氣（相關新聞刊A16），刺激歐洲基準天然氣期貨價格昨最多升超過35%。市場憂慮歐洲今冬恐陷入能源危機導致衰退，歐元兌美元20年來首次跌穿0.99水平，在香港時間下午1時許低見0.9881。美匯指數昨高見110.27，再刷新20年新高。歐洲股債下滑，德國DAX指數午夜前挫逾2%，法國CAC指數跌逾1%。德國10年期國債孳息率升4個基點（1厘等於100基點）至1.56厘。美國昨勞動節假期休市。

就在歐洲恐陷入能源荒之際，油組與盟友（OPEC+）昨宣布同意輕微減產，將10月每天石油產量減少10萬桶，相當於全球需求的0.1%，是一年來首次減產。分析師普遍預期10月產量維持不變，減產的決定出乎市場預料。國際油價應聲急升逾3%。布蘭特期油曾逼近每桶97美元，紐約期油升穿每桶90美元。

美前能源部長：

歐國幫補電費是騙局

由於市場憂慮經濟放緩令原油需求減少，國際油價已較6月初跌25%，促使OPEC+設法提振油價。OPEC+另同意可在原定10月5日的下次會議舉行前，隨時開會調整產量。

油組與盟友在8月同意將9月的每天產量提高10萬桶。這種微不足道的加幅，被視為是油組領袖沙特阿拉伯對美國的增產要求敷衍了事。OPEC+最新聲明表示，決定恢復到8月的產量水平，是因為增產「只針對9月」。Energy Aspects分析師指出，市場情緒疲軟、流動性薄弱、中國嚴格的防疫措施，加上伊朗核協議不確定，以及七國集團（G7）為俄羅斯油價設置上限的計劃所帶來的油價波動，令OPEC+持審慎態度。

儘管歐洲國家目前儲氣速度比預期快，但市場仍憂慮當天氣變冷、需求增加，歐洲將如何彌補俄羅斯能源斷供的影響。彭博社引述知情人士稱，在俄羅斯表明無限期停止供氣後，德國將不太可能在11月初實現將天然氣庫存填滿95%的目標。為防能源供應短缺，歐洲多國部署緊急計劃。不過美國前能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）昨向CNBC稱，歐洲政府為降低電力成本而採取的一些措施，可說是「龐氏騙局」。若通過法案，向民眾提供資金用以支付電費，這可減輕無法支付電費的直接痛苦，但錢只是由消費者流向電力公司，這並非長久之計，甚至可能導致通脹加劇。

昨公布的歐元區綜合PMI終值下修至48.9，是去年2月以來私人市場活動的最大跌幅。歐元區8月服務業PMI終值（49.8）和製造業PMI終值（49.6）同樣處於50榮枯線以下的收縮狀態，以德國的降幅尤其明顯。加拿大皇家銀行策略師Peter Schaffrik稱，PMI數據預示歐元區較預期更早進入衰退，預期這次衰退將持續3季。

歐元區綜合PMI終值下修

美元持續強勢，英鎊兌美元昨曾貶值至1.1444，是2020年3月的新冠疫情谷底。英鎊兌港元曾跌穿9算。

（綜合報道）

[國際金融]