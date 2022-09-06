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新iPhone備貨逾3400萬部 超預期

【明報專訊】蘋果（美：APPL）將於本港時間周四凌晨舉行發布會推出新一代旗艦iPhone 14系列。台灣《經濟日報》引述供應鏈的消息稱，iPhone 14系列的新機備貨量進度超前，現已生產逾3400萬部新機，相當於今年底總出貨目標9000萬部的逾三分之一。消息稱，高階款將漲價100美元，押注消費力較高的「果粉」繼續追捧。

新機備貨進度超前，意味供應鏈運作順暢，主要代工商鴻海（台：2317）、和碩（台：4938）等未受內地部分城市限電等影響，預示鴻海、和碩、台積電（台：2330）、大立光（台：3008）等業績可期。據稱，新機硬件升級主要在Pro機型，iPhone 14 Pro及14 Pro Max將搭載4800萬像素鏡頭、運行更快A16晶片、續航力更長電池等。14 Pro和14 Pro Max將移除瀏海，改為長藥丸型鏡頭切口。外界預料，蘋果還會發布新Apple Watch系列，但暫不會發表混合實境（MR）頭戴裝置。

蘋果傳增數碼廣告業務人手

此外，《金融時報》報道，蘋果計劃為其迅速發展的數碼廣告業務增聘人手，員工數量將增加接近1倍。根據領英（LinkedIn）數據，蘋果的廣告平台約有250名員工。根據蘋果的招聘網頁，其數碼廣告團隊開出216個新職位。蘋果否認上述招聘數據，但未作詳細說明。

自蘋果去年收緊iOS用戶的私隱政策，Twitter（美：TWTR）等社交平台的廣告收入均受到影響，不過蘋果廣告業務卻迅速增長。研究機構Evercore ISI預期，蘋果的數碼廣告收入可望由今年約50億美元，在4年內增至300億美元。

（綜合報道）

[國際金融]