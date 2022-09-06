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被控操控股價 3B家居CFO墮樓亡

【明報專訊】近期股價大起大落的「網紅股」3B家居（Bed Bath & Beyond）（美：BBBY）財務總監阿納爾（Gustavo Arnal，圖）上周五從曼哈頓的18樓豪宅墮樓身亡，法醫證實他死於自殺，未留下遺書。他上月23日與3B家居前主要股東、「散戶愛股」遊戲驛站（GameStop）（美：GME）主席科恩（Ryan Cohen），被散戶入稟哥倫比亞特區聯邦地方法院，指控他們涉嫌操控股價謀利，令散戶損失12億美元。3B家居初步認為，指控毫無根據。

與GME主席同於高位減持

3B家居在7月底的股價仍在5美元徘徊，散戶鑑於其股票流通量少，且有大量沽空押注，因此試圖推高其股價「挾淡倉」，令其股價踏入8月節節攀升。根據8月16日的證交會（SEC）申報文件顯示，科恩持有大量3B家居的價外遠期認購期權，刺激該股當時最多升至28美元。但在8月18日的申報文件卻顯示，科恩在16至17日沽清持貨，令股價應聲下滑。阿納爾同在16至17日高位減持，沽出逾5.5萬股3B家居，套現140萬美元，其手上尚餘25.54萬股。

阿納爾於2020年加入3B家居，此前效力於老牌直銷化妝品公司雅芳（Avon），並在寶潔（美：PG）任職20年。在他自殺前不久，3B家居宣布計劃裁員20%，並關閉150家門店，以挽救業績。

（綜合報道）

[國際金融]