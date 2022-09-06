劉宇亮：新能源調整明顯 低吸良機

自港交所披露巴菲特減持比亞迪（1211）股份以來的3個交易日，不僅比亞迪AH股均跌逾10%，Wind新能源整車指數和新能源指數也分別下跌5%和8%。

新能源板塊部分公司已經估值過高或已達到目標價，行業的收益有放緩的趨勢，新能源產業鏈在全球化方面也有一定壓力，多重因素疊加，造成本輪新能源板塊的下跌。

以新能源汽車為例，整車環節競爭激烈且盈利增速有限，但估值最高時超過傳統汽車整車估值的十多倍。之前市場主要是因為智能化、新能源化的預期給了整車企業比較高的估值，而市場一旦有擾動消息出來，恐慌之下就一定出現調整。

國策力挺 新能源汽車滲透率料升

樂觀地想，是預期政策的支持力度會更大，新能源車滲透率的提高可能超出想像。由延續免徵新能源車購置稅，中國對於新能源汽車的支持力度並不低。中國的新能源汽車滲透率在未來兩年會大幅提升，行業發展空間仍然很大。

產業鏈上，新能車領域可多關注動力電池、隔膜、鋰電設備、汽車智能化、新能源功率半導體等環節中的龍頭公司，這些環節進入門檻相對較高，龍頭公司優勢顯著，可趁調整作中線部署。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]