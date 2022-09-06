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梁天卓：從馬太效應 看延後上學的成本效益

【明報專訊】很多年前，名作家Malcolm Gladwell在其中一本暢銷書《異數》提到一個有趣的例子，他列出了加拿大一隊著名的青年冰上曲棍球隊的隊員，以及他們的位置、身高、體重、出生地點和出生日期等資料，發現不少球員的生日都在年初（1至3月）。的確，有心理學家翻查該國的年輕冰上曲棍球球員資料，發現他們大部分都是在1至3月出生（佔總數40%），只有少數在10至12月出生（10%），其中1月出生的隊員數目更是11月出生的5.5倍！

這是一個奇怪而有趣的現象，因為一個球員玩冰上曲棍球的能力，應該與出生月份沒有什麼關係。Malcolm Gladwell指出，這背後原來與加拿大青少年冰上曲棍球年齡分班的日子有關。原來在加拿大，1月1日是一條分界線，換句話說，一個在1月2日生日的10歲小朋友與另一個在同年12月31日生日（年齡差不多差一歲之多）的小朋友會被編在同一班，於是前者可藉着年齡差別而出現的身高（或體重）優勢而在班上表現突出，從而得到教練更多的關注和栽培，久而久之，後者在冰上曲棍球的前途就因為其出生月份而「輸在起跑線」。

年尾與年頭出生差一年 輸在起跑線

Malcolm Gladwell指這就是心理學中的所謂馬太效應（the Matthew Effect），意即只要獲得了每一點的成功，就會產生累積優勢，使之擁有更大的機會獲得更卓越的成就：“The Matthew Effect refers to a pattern in which those who begin with advantage accumulate more advantage over time and those who begin with disadvantage become more disadvantaged over time.”

不知是否受到Malcolm Gladwell的「啟發」，現時不少父母都希望在其他方面避免讓小孩受馬太效應影響，令他們「輸在起跑線」，例如美國不少父母會讓他們在8月出生的小孩推遲一年上學（美國學校是以9月1日為分班的界線），以免小孩成為班上最年輕的學生。

推遲上學 或覺課程淺易沉悶

父母應否讓小孩延後上學？從成本看，推遲一年上學可能令小孩之後上學覺得課程太悶，另外父母亦需要額外多付一年的學前教育費用；但同時間，可能是由於年紀太輕的小孩集中力不足吧，研究亦發現年紀較小的學童被診斷出有過度活躍症的機會較高。最終這還是要看延後上學是否合乎成本效益。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]