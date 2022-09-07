moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

沽前成報大廈業權 旭輝套13億 較售予大股東收益多 兩月「撲水」近22億

【明報專訊】內房旭輝控股（0884）在周一完成先舊後新配售股份交易，昨日宣布，以13.37億元出售炮台山英皇道101號前成報大廈六成權益，予宏安地產（1243）及荷蘭基金旗下APG SPV組成的合組公司。該集團料可因應有關交易，獲利逾2180萬元。由於是次交易取得款項淨額達6.81億元，較原來售予集團主席林中等為首的公司為多，因此變陣，轉而和宏安等達成協議。該集團的股價更因此受惠，昨全日升5.6%。

連同今次出售前成報大廈、完成先舊後新配售股份交易，及在今年7月11日宣布以近1.87億元人民幣，即約2.11億港元，出售上海旭輝純真中心6號樓，旭輝在過去兩個月，便透過多方面渠道回籠資金多達21.7億元（見表1）。今次旭輝改與宏安及APG SPV交易，旭輝預料可以較原來與主席林中的交易，多獲得7800萬元款項淨額，令所獲款項淨額增至6.81億元，同時亦可多獲收益1192.5萬元，最終增至超過2180萬元。

快3個月完成交易收款

另外，新的交易更有望在9月底完成，比原有舊的交易安排，快3個月完成及收款。因此該集團最終決定，改與宏安等交易，藉此增加手上的營運資金。過往分析員多認為，旭輝財務相對其他民營內房為佳，但是近期隨着該集團頻出售套現，甚至小額配售，頓時引起投資界「側目」。

與宏安早有合作發展曦臺

旭輝本身與宏安地產早有合作先例，早在2020年10月份雙方合作以18.8億元，以各佔六成及四成權益之比，收購前成報大廈之前，雙方已共同發展油塘「曦臺」住宅項目。宏安地產亦曾與另一家內房碧桂園（2007）合作，發展馬鞍山項目泓碧。

在旭輝之外，近期內房股亦相繼將手上的香港發展項目沽出套現（見表2）。當中世茂集團（0813）以20.86億元，將西九龍維港匯的發展項目22.5%，轉售予合作伙伴會德豐、信和置業（0083）及爪哇（0251），蝕7.7億元離場。奧園（3883）以9億元將羅便臣道多層物業脫手，亦蝕近1.8億元。合景泰富（1813）在較早前提出以13億元，將啟德尚‧珒溋項目50%權益，料錄稅後溢利4.89億元，連同旭輝是次能夠在獲微利下將前成報大廈權益沽出，已算罕見賺錢案例。

首8月賣樓收入跌近半

旭輝昨亦公布8月售樓數據，售樓收入按年跌23.7%至150.6億元人民幣，單月銷售面積約101.23萬平方米，按年減少10.3%。首8個月共錄得銷售943億元人民幣，按年減46.7%；銷售面積累計629.35萬平方米，按年減少37.7%。

明報記者