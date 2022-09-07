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大新永亨再加H按封頂息 最高升至3厘 分析料美議息後或加P

【明報專訊】接近9月底季結，港元拆息（HIBOR）再度上升，與樓按相關的1個月拆息昨升至1.929厘，創近兩年半新高。新做拆息按揭（H按）於7月觸及封頂水平後，封頂息率普遍調升至2.5厘至2.75厘。昨日再有本地銀行公布上調鎖息基準，令調整上限息率的銀行增至10間。

1個月拆息料快破2厘

大新（2356）及華僑永亨近日分別上調H按鎖息上限，其中此前已加至2.75厘的華僑永亨，再加至3厘或為全城最高。有分析預期，1個月拆息於本月內升穿2厘，隨美國9月議息後，月內有機會調升最優惠利率（P），料續有銀行上調H按封頂位。

1個月拆息昨日上升1.91點子（1厘等於100點子），高見1.92946厘，3個月拆息亦升2.37點子至2.74595厘，創2008年11月後新高。大新及華僑永亨均由前日（9月5日）起，上調H按鎖息。大新將「P-2.65厘」上調為「P-2.4厘」，實際鎖息上限由2.6厘上調至2.85厘。華僑永亨則繼7月上調實際鎖息至2.75厘後，再次上調鎖息上限，由「P-2.65厘至P-2.75厘」上調為「P-2.5厘」，實際封頂息率至3厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，接近美國聯儲局議息日子，美元拆息已經向上，料1個月拆息月內會升穿2厘，銀行上調H按封頂息紓緩息差收窄的壓力。加上近期定存息競爭加劇，預期月內再有銀行上調封頂息率。她又稱，本港於美國議息後加P的機會大。

經絡料續有銀行上調封頂息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行基於資金成本考量而上調H按鎖息上限。雖然一些大行為今年的按揭業務衝刺，暫未跟加封頂息率，但料在銀行加P前，大行亦要調升H按封頂位。他又預期本地銀行最快於今季加息。