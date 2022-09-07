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彭博：瀋陽國資委將接手恒大盛京持股

標籤：經濟

【明報專訊】中國恒大（3333）重組再獲內地政府部門參與。彭博昨日引述知情人士報道，瀋陽國資委已安排轄下企業，透過參與當地法院舉行的司法拍賣接手恒大所持有的盛京銀行（2066）股權，讓恒大順利退出這家城商行股東序列。

拍賣形式 起拍價73億

根據阿里司法拍賣平台的信息顯示，遼寧省瀋陽市中級人民法院於今日10時至9月7日10時止拍賣由恒大子公司恒大集團（南昌）有限公司持有、約12.8億股盛京銀行內資股，昨截稿前所見，平台顯示僅一人報名拍賣。

報道引述知情人士表示，將競投該批盛京銀行股權的報名機構為瀋陽市國資委轄下國企。知情人士又稱，今次拍賣所得款項將繼續用於償還恒大欠付盛京銀行的相關債務。

根據公開信息，上述盛京銀行股權評估價為75.63億元（人民幣，下同），起拍價73.07億元，每次增價幅度為200萬元。內地傳媒去年底爆出，監管機構可能調查恒大與盛京銀行間的貸款交易，指盛京可能私下向恒大「輸血」，其後隨着恒大財困危機加劇，加上似乎遭到政府部門施壓將兩者剝離，恒大在去年11月向政府部門大手出售所持約三成盛京股權，總作價超過100億元，持股量降至19.85%。當完成上述拍賣並完成轉讓股權手續後，中國恒大將正式全面退出盛京銀行股東名單。

交易後 料恒大全身而退

恒大目前仍在籌備重組方案，近期陸續出售或退出不同的投資項目，包括今年5月出售旗下寧波城市之光廣場予浙江省國資委及浙江建設，套現約13.48億元；上月初與廣州市規劃和自然資源局簽訂解除協議，退還廣州恒大足球場地塊土地使用權，將獲廣州市規劃和自然資源局支付55.2億元出讓金退庫款。