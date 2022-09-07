Naspers沽子公司獲批 啟動減持騰訊計劃

騰訊昨股價跌1.5%

由於Naspers透過Prosus持有騰訊股份，今次沽貨意味「曲線」減持騰訊。騰訊昨天跌1.5%，報314.2元。

根據現行規例，Naspers只能回購最多3884.9萬股或10%已發行股份。該公司將會尋求進一步的批准，以確保其「無上限」回購計劃能繼續。另由於Naspers和Prosus為交叉持股，Naspers透露，計劃將Prosus的實際經濟權益維持於42%相對穩定水平，強調減持或引致Prosus股價短期波動，但認為隨着時間推移，預計減持數量將佔Prosus的自行回購計劃規模約42%。

最新持股市值8700億

騰訊此前曾表示，獲Naspers通知將「長期且有序地」出售透過Prosus持有的股份，以套現資金用於Naspers和Prosus的回購計劃。

資料顯示，Prosus持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%的股權，遠多於集團創辦人兼主席馬化騰的約8.42%持股。惟隨近期市況波動，該批股份市值由宣布時的1.05萬億元，跌至最新8700.2億元。