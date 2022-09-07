為挽人才 梁鳳儀料政府會處理隔離問題

【明報專訊】證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀昨日出席另類投資管理協會（AIMA）的論壇時表示，香港受疫情影響，正面對艱巨挑戰，但相信新一屆政府深明挽留金融人才的重要，會持續致力解決各界關注的問題，例如入境旅客的酒店隔離期，目前亦擁有更清晰的旅遊措施路線圖及指示。
梁鳳儀提及香港作為對冲基金中心，重要的競爭優勢之一為擔任接通內地門戶的角色，現持續擴大與內地市場互聯互通機制，為對冲內地資產風險，制訂相應風險管理工具。
梁鳳儀表示，對冲基金已成為香港資產管業的重要部分，因香港在2018至2020年期間，對冲基金數目累計增長20%，而上述提及的對冲基金公司，與過去10年前比較，大部分總部也從海外轉到香港。
梁鳳儀指出，截至2020年底，香港符合指定資格的對冲基金合計總槓桿比率為7.9，低於全球平均水平的12.41。她強調，平均數或有誤導，但證監會對市場內外的任何警示均保持警覺，也會跟進，以確保本港金融市場波動時期能夠抵禦危機。
梁又指出，隨着愈來愈多對冲基金投資虛擬資產，證監會對虛擬資產市場會按相同業務、相同風險、相同規則的方式監管，並與金管局合作提供向業界指引，以建立虛擬資產交易所發牌制度，因為加密資產業務及早受到監管，可更快成為主流金融的一部分。