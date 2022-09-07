為挽人才 梁鳳儀料政府會處理隔離問題

梁鳳儀提及香港作為對冲基金中心，重要的競爭優勢之一為擔任接通內地門戶的角色，現持續擴大與內地市場互聯互通機制，為對冲內地資產風險，制訂相應風險管理工具。

梁鳳儀表示，對冲基金已成為香港資產管業的重要部分，因香港在2018至2020年期間，對冲基金數目累計增長20%，而上述提及的對冲基金公司，與過去10年前比較，大部分總部也從海外轉到香港。

梁鳳儀指出，截至2020年底，香港符合指定資格的對冲基金合計總槓桿比率為7.9，低於全球平均水平的12.41。她強調，平均數或有誤導，但證監會對市場內外的任何警示均保持警覺，也會跟進，以確保本港金融市場波動時期能夠抵禦危機。

證監伙金管局訂指引

建虛擬資產交易所發牌制度

梁又指出，隨着愈來愈多對冲基金投資虛擬資產，證監會對虛擬資產市場會按相同業務、相同風險、相同規則的方式監管，並與金管局合作提供向業界指引，以建立虛擬資產交易所發牌制度，因為加密資產業務及早受到監管，可更快成為主流金融的一部分。