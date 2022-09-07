陽光房地產上年度扭虧 寫字樓業務料續受壓

全年派息0.25元 按年跌2.3%

該基金投資及投資者關係總監葉美鈴預計，因應利率上升及通脹壓力等因素，寫字樓續租租金或出現跌幅。另由於疫情及在家工作新常態，預計香港的寫字樓空置率仍會較高，加上今明兩年有新寫字樓供應，寫字樓業務或進一步受壓。

年內，陽光房地產寫字樓物業收入貢獻3.26億元，按年增加1.7%；零售物業收入按年跌1.1%，錄得3.16億元。

零售物業租用率按年跌2個百分點至94.5%，續租租金跌5%。旗下寫字樓租用率按年增2.4個百分點，續租租金跌5.5%，公司預料未來續租租金仍會下。

陽光房地產指出，由於將軍澳區內全新購物商場陸續落成，營商環境的競爭加劇，故決定安排新都城一期分兩個階段提升，首階段將優化公用設施，工程今個月開始，預計今年12月完成；整個計劃預算投資約2000萬元。另葉美鈴表示，基金正積極留意收購機會，但近月的息口升幅較急，對融資成本構成壓力，故部署比較審慎。