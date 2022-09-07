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安永料周內通過分拆諮詢業務 每合伙人派逾百萬美元 最多達4倍年薪

標籤：經濟

【明報專訊】外媒報道，四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young）將於本周內由高層批准將審計與諮詢業務分拆，成行內逾20年來最大型重組。分拆後諮詢業務上市，料公開發行15%股份，集資約100億美元，至於全球有份投票的約1.3萬名合伙人，更有望每人獲派逾百萬美元（超過780萬港元）。

《華爾街日報》引述消息稱，安永全球行政人員委員會將於本周內投票，由約1.3萬名合伙人決定審計與諮詢業務是否分拆。倘議案獲得通過，遍佈全球約140個國家的合伙人將於今年秋天與明年初投票，暫定明年底執行方案，預料屆時向公眾發售15%股份，集資約100億美元；另借170億美元，幫補派錢予合伙人。

諮詢業務合伙人

獲新股估值達9倍年薪

據悉審計業務合伙人有望於分拆後，每人獲得獎勵逾百萬美元，以普通英美合伙人年薪85萬至90萬美元計，報酬或多達其年薪的2至4倍。諮詢業務合伙人則會獲得新公司股份，預計估值高達其年薪的7至9倍，分5年支付。至於安永全球主席兼行政總裁Carmine Di Sibio牽頭促成分拆方案，更有望獲取數以千萬美元計的獎金。分拆後當前的合伙人將擁有新諮詢公司約70%股份，約15%股份則獎勵予員工。

議案本於今年6月通過，但為說服美國及其他重量級成員，以至延遲至今，當中爭拗包括向已退休的合伙人分發合共約100億美元獎勵。

目前安永每年全球收入高達450億美元，若分拆成事，審計業務將佔約四成收入，諮詢業務則佔六成。現時安永的諮詢業務近年增長迅速，為企業就科技、交易等事項提供諮詢服務；安永審計業務則主力為企業審計帳簿，巨企如亞馬遜、Google母企Alphabet亦是其客戶，但該業務卻可能妨礙安永諮詢業務與科企合作經營外判服務。報道引述安永分拆方案的5月份版本，分拆後審計業務仍會保留安永品牌。

安永發言人表示，目前該事項仍在討論中，暫未踏入下一階段。

其餘「三大」稱無意分拆

報道透露，安永其他勁敵如德勤有見消息一出，亦曾與銀行家磋商，研究類似方案，但德勤發言人回應稱不會分拆業務，亦不會將共同心血變現。畢馬威發聲明指出，該行現行模式帶來多項好處。羅兵咸永道表示，目前該行仍忠於綜合業務的戰略。

市場預料，安永將就方案通知全球監管機構，包括美國證交會，估計監管機構樂見潛在的利益衝突得以減少，但亦希望安永審計業務規模急縮後，仍有足夠韌力應付潛在的訴訟損失。

目前安永正被指控於金融科技公司Wirecard AG與醫院營運公司NMC Health PLC有審計過失。

（綜合報道）

（國際金融）