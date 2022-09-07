科網股開市急跌 美股三大指數早段挫1%

上月ISM服務業指數勝預期

科網股開市急跌，蘋果（AAPL）、特斯拉（TSLA）跌1.2%，facebook母公司Meta（META）、Google母公司Alphabet（GOOG）跌約1.5%，亞馬遜（AMZN）挫約1.7%，Netflix跌勢最急，一度急挫約4.6%。由於多隻巨型科網股急挫，納指早段一度急挫逾1%。道指、標指跌幅較小，早段跌約0.4%，惟道指低位貼近31,000點水平，或向下突破。

歐洲股市大致平穩，英國富時100指數、德國DAX指數均起伏不大，法國CAC 40稍弱，跌約0.4%。

ISM服務業採購經理人（PMI）指數最新結果昨日出爐，8月份為56.9，高於預期的55.1，亦較7月份的56.7稍高，意味服務業復蘇略見加速，主因為商業活動轉好、新訂單增加、就業情况改善。同月商業活動指數錄得60.9，較7月份高1點，新訂單指數則錄得61.8點，較7月份高出1.9點，就業指數亦按月升1.1點至50.2。不過，供應商交貨指數則僅得54.5，較7月份低3.3點。

澳洲加息半厘 暗示不會停

另外，澳洲央行加息半厘至2.35厘，自2015年來最高，幅度符合市場預期，最近四次均加息半厘，央行亦暗示未來會進一步加息，以駕馭通脹。

澳洲央行行長Philip Lowe曾表示，他屬意將利率推至中性水平，希望達至既不擴張亦不收縮，即至少加息至2.5厘。外媒分析稱，今次決定反映央行決意犧牲經濟增長，亦希望先增加借款成本，使通脹放緩。

（綜合報道）

（國際金融）