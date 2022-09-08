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德勤再削港全年集資預測至1100億 或見10年最低 短期市况仍不明朗

標籤：經濟

【明報專訊】本港新股市場淡靜，德勤繼今年6月後，再度削減全年新股集資額預測至1100億元，料按年減少66.55%，遠低於今年初預測的3300億元水平；倘德勤預測準確，本港將見近10年最低新股集資額。德勤中國華南區主管合伙人歐振興強調，港第三季新股上市速度已較上半年加快，惟該行指下季仍存不少不明朗因素。

明報記者 馬意文

翻查資料，德勤今年初曾預測港全年集資額約3300億元，其後於6月修改至1600億至1800億元，現削減至1100億元，即已兩度削減集資額預測。但歐振興指出，現提早公布本港2022年第三季新股上市數據，因市場漸現利好消息。

港交所全球集資額排名第四

港交所（0388）於全球集資額排名中位列第四名，錄547億元，單計第三季集資額約369億元，當中主要受惠中國中免（1880）和天齊鋰業（9696）的集資額帶動，兩者合計集資額已近300億元。歐振興提到，今年首3季首五大新股每隻集資規模均顯著較去年同期小，導致首五大新股集資額按年大跌73%至382億元。

德勤香港上市業務主管合伙人呂志宏補充，香港市况難免隨全球股市趨勢變動，並因俄烏戰爭持續、美聯儲3次大幅加息等因素影響，但受惠「互換通」消息推出後，7月、8月有新股上市帶動走勢向好。

歐振興解釋，受惠中國內地與其他國家推出不同經濟刺激措施，以及投資者重新調整其亞洲區投資組合，相信將可改善本港市場流動性，並帶動市場情緒向好。惟今年截至目前的首3季新股集資額和數目仍遜於去年同期，分別按年大跌81%和減少36%。

新股超額認購反應較去年同期冷卻

報告分析，今年首3季港新股公開發售的整體反應，發現今年最佳的超額認購新股微創腦科學（2172），其超額認購倍數為45倍，而去年的諾輝健康（6606）則錄4133倍，反映新股超額認購反應亦明顯較去年同期冷卻。至於新股數量中錄雙位數佔比的主導行業屬資訊科技，其比重按年上升了14個百分點。房地產行業佔比則較去年同期減少了14個百分點。

新股集資額中，各行業排名也有不同，當中前五名依次序為消費服務、能源和資源、「科技、傳媒和電信」、醫療及醫藥、製造行業，當中消費服務領先是受惠中國中免、法拉帝（9638）和德銀天下（2418）等帶動。