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潘石屹夫婦辭任SOHO中國主席及CEO

標籤：經濟

【明報專訊】臨近SOHO中國（0410）私有化要約失敗一周年，SOHO中國昨公布，大股東潘石屹、張欣分別辭任主席及CEO（首席執行官）職務，兩人仍留任執行董事。由於是次潘石屹夫婦辭職時機敏感，正在去年9月10日黑石私有化失敗快滿一年之際，再令市場憧憬SOHO中國或有動作，股份午後急彈最多近兩成，收市仍升11.03%，收報1.51元。

兩人仍留任執行董事

SOHO中國的公告中，指出潘石屹、張欣的辭職，是要「專注於支持藝術和慈善事業」，並確定與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與辭任有關的事宜需提請股東或聯交所注意。潘石屹及張欣兩人亦將繼續擔任執行董事。

在潘張二人辭任後，公司獨立非執董黃晶生獲委任為非執行主席，負責公司資產及物業管理業務的副總裁徐晉，以及同為副總裁、負責物業租賃和銷售的錢霆，將同時獲委任為執董兼聯席CEO。

值得留意的是，今次潘石屹夫婦辭職時機敏感，事關SOHO中國在去年9月10日公告黑石私有化告吹，市場再次憧憬集團再獲提出私有化。而且昨日亦是公司被內媒爆出公司CFO倪葵陽涉內幕交易被查非空穴來風一事滿兩個月。雖然集團曾發正式發公告回應，知悉倪葵陽因涉嫌公司股票內幕交易，正在接受調查；公司董事及其他高管均不知悉有關涉嫌內幕交易的情况，亦沒有被調查，但事後一直再無此案消息。