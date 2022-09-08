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上季「永久離港」申領MPF宗數增逾14%

標籤：經濟

【明報專訊】積金局最新公布，今年第二季以退休等不同理由提取強積金的申索總數共錄得5.27萬宗，按季增加12%，當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目佔8600宗，按季增加14.7%，按年則增加7.5%，涉及金額21.14億元，按季及按年分別增加5%及0.9%。

積金局表示，第二季以永久離港為理由而提取強積金的申索宗數較去年第三季的9300宗及第四季的8700宗為低，反映過去4個季度的有關申索數目時有變動。

積金局又指出，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數會少於申索宗數。當局又稱，以永久離港為由提取強積金申索個案不等同於移民，以此理由向受託人申請提取強積金的個案，亦包括了申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在港工作，或是移居內地生活。

強積金總資產約1.06萬億

截至今年6月底，強積金總資產約1.06萬億元，扣除收費及費用後淨回報超過2490億元，過去10年總資產增加175%，自強積金制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1.8%年率化通脹率。單計今年第二季，強積金已收總供款207.9億元，其中77%或159.5億元為強制供款；23%或48.4億元為自願供款。

積金局：應定期檢討強積金投資

積金局發言人表示，強積金是為退休所作的長遠投資，投資期包括僱員整個工作生涯，期間的投資表現會受到不同程度的市場波動所影響，計劃成員不應過分關注短期市場波動，反而應定期檢討其強積金投資，確保投資組合合乎個人情况。