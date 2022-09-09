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航空公司協會：3+4不足以吸引復航

【明報專訊】儘管本港放寬入境檢疫日數至「3+4」，但香港航空公司代表協會（BAR）表示，普遍外國航空公司對香港「復航意欲不大」，6月僅有62家海外航空公司在香港提供定期航班，較疫情前跌超過四成。委員會成員林漢基呼籲，政府可逐步緩解航空公司營運痛點，並就此提出3項建議措施，以減低營運複雜性，助本港盡快恢復亞太區、國際航空樞紐地位。

協會副主席于楊強調，感激港府過去多次放寬入境檢疫措施，惟現時條件並不足以吸引更多海外航空公司定期編排航班飛往香港。于楊稱，以6月為例，只有62家海外航空公司提供定期航班，與疫情前2019年同期的110家比較跌44％。機管局數據顯示，雖然7月客運飛機起降量按月增至5030架，但僅為疫情前的16％；1至7月客運飛機起降量逐步遞增，但與疫前比較仍處於低水平。

于楊稱，本港入境檢疫限制仍然抑壓本地旅遊需求，即使留學生、探親出行意欲需求大，但海外航空公司以成本考量下，均不會在香港設定期航班。林漢基補充，現時全球航空業正值復蘇，「環球業界都搶資源、搶人才；目前人手是航空界最昂貴資產」，航空公司在機隊、機組人員有限下，傾向飛更多低成本、高回報的航班。

稱商務旅客轉往新加坡轉機

林漢基又稱，本港旅客入境需48小時PCR核酸檢測陰性結果證明、要求航空公司將本地與非本地機組人員分開營運、機組人員進入本地需隔離等要求令海外航空公司卻步， 因為相關營運成本大增。早前有傳11月免檢疫，他表示，消息非來自政府官方，協會與會員沒有為11月制定藍圖；若11月實行「0+7」安排，普遍航空公司至少要6至9個月準備才能恢復疫情前運力，冀官方盡快提供路線圖。他相信，若11月只有免檢疫，但對航空界營運未作調整，業界復航意欲亦不大。林續稱，個人認為本港航空樞紐地位落後於亞太區其他地區，只屬暫時性，但直言「無咗都需要一段時間先可以恢復」。他又稱，本港流失不少商務旅客，轉往新加坡轉機，另因為內地航班仍設熔斷機制和嚴厲入境檢疫，致內地轉機優勢未完全發揮。

林認為，本港最終會取消所有隔離限制，現階段或短期內部分放寬措施更可緩解航空公司的營運痛點，為業界帶來正面效應和信心，加快恢復香港國際航空樞紐地位。他提出，取消旅客入境需48小時PCR核酸檢測證明，允許在酒店隔離的機組人員可離開房間，在酒店範圍內活動，如健身、用餐等；允許本地與非本地機組人員能在同一航班上工作，可吸引更多海外航空公司復飛香港。