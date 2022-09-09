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B站虧損擴大 ADR早段跌15％

【明報專訊】嗶哩嗶哩（B站）（9626）收市後公布次季業績，淨營業額總按年升9％至49.09億元（人民幣，下同），符合市場預期，淨虧損按年顯著擴大至20.10億元，經調整淨虧損按年顯著擴大至19.68億元（見表）。主席兼首席執行官陳睿於業績記者會上表示，受疫情及宏觀經濟影響及面臨外部因素挑戰增加，公司未來將繼續控制成本，期望收窄虧損，持續「降本增效」，資金集中發展視頻、用戶、營收增長核心業務。

稱短期廣告業務受大環境影響

B站績前收報181.8港元，全日升3.1％。美股ADR低開19.86美元，開市早段跌15％。各業務表現方面， 移動遊戲收入因上半年欠缺新款及獨家遊戲發行，收入按年跌15％至10.46億元，增值服務升29％至21.03億元，主要受惠會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量增加所致。廣告收入按年升10％至11.58億元，電商及其他收入按年升4％至6.01億元。

集團副主席兼首席運營官李旎表示，短期廣告業務受大環境因素影響顯著，中長期亦會有持續影響，廣告商預算明顯萎縮，次季廣告實現收入及市佔率按年增長，以階段性結果看趨勢，由於第三季廣告效率提升及經濟回暖，包括整合營銷方案的帶動，預計期內流水可實現按年增長約20％。