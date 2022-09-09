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恒生中銀上調H按封頂息

【明報專訊】恒生銀行因應最新市場發展，昨晚宣布將於9月15日起，調整以香港銀行同業拆息（HIBOR）為基準的新做按揭貸款之封頂利率，由最優惠利率P減2.5厘上調至P減2.25厘，實際封頂息率變成2.75厘；最優惠利率為基準（P）的新做按揭貸款利率為P減2.4厘，實際按息為2.6厘。這與同日中銀香港宣布採取不對稱的H按及P按息率，處於同一水平，不過恒生未如中銀香港般，規定新調整適用於二手物業。

根據中銀的安排，上調H按封頂息率0.25厘，令封頂息加至2.75厘；另最優惠利率按揭（P按）亦上調0.1厘，改為「P減2.4厘」，因此P按息為2.6厘。新調整於本月15日生效，限於二手樓物業。一手樓則以原來2.5厘H按封頂息及P按實際按息不變。該行指出，是次推出有利率差異化的P按計劃，為有意置業者提供多一個選擇。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，其他未調整息率的銀行快將跟隨。不過，她料其他大行會跟隨維持新盤封頂息2.5厘不變，以及二手樓P按息低至2.6厘水平。由於中銀下周四才上調H按及P按二手樓的按息率，料會即時出現加快提交新按轉按申請的短期尾班車。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，中銀一手新盤的H按鎖息上限仍保時於2.5厘，相信是因近期一手市場旺熱並主導市場，為了搶佔樓花市場份額有關，並料P按吸引力增加下，H按使用率會有所下降。