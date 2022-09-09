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基金公會籲通關振投資者信心

【明報專訊】港股近來表現較為疲軟，香港投資基金公會投資基金委員會主席鄒建雄指出，本地和內地目前受疫情所限，導致投資者態度較為審慎，但香港是對外型經濟，倘要投資者回復信心入市，須盡快解決疫情、通關和隔離措施的問題。

稱防疫限制 金融人才移至新加坡

鄒續稱，本地不少金融人才受防疫措施影響，已轉移至新加坡工作，因新加坡的防疫限制大為放寬，他最近到新加坡工作，發現當地人已毋須佩戴口罩，並一再強調人才是最重要資源，失去人才會影響長遠發展。雖然港府現已放寬隔離限制，但仍有不便之處，宜盡快放寬所有隔離限制。

該會昨日公布新一份委託Cimigo的調查，於2022年6至7月期間訪問642名年齡介乎25至65歲、每月收入5萬港元或以上、資產達100萬元並具投資經驗的受訪者，發現他們期望未來12個月的投資回報，與過去12個月比較更為進取。鄒指出，數據大部分集中「5%至20%」的投資回報預期，當中「10%至20%」選項由23%增至27%。鄒續稱，受訪者預期未來3個月在香港和內地的投資前景較悲觀，因疫情影響仍持續，最新投資狀况較去年大跌。他強調，投資者較悲觀並非缺乏現金，相反他們現時持有很多現金，只是觀望較有利時機入市。

投資基金委員會副主席吳家俐補充，本地投資氣氛近兩月見好轉，因應目前通脹問題有可能蠶蝕現金價值，大部分股票市場正在調整，在估值較平的情况下，投資者便有意入市。