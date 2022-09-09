moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

騰訊持股 內地零食股衛龍擬下月上市籌39億

【明報專訊】騰訊控股（0700）參與投資的「辣條」生產商衛龍於6月份申請上市並通過聆訊，有消息指擬尋求上市，估值約47億美元（約366.6億港元），最快將於下月正式首次公開募股（IPO），擬集資5億美元（約39億港元）。現由摩根士丹利、中金公司和瑞銀集團擔任聯席保薦人。

據彭博報道，衛龍之前已從騰訊控股和投資管理公司高瓴等一眾投資者中，籌集約6.6億美元（約51.5億港元），有消息人士更透露，該企業有機會在本月底前取得港交所批准上市，其後會開始評估投資者需求。惟現階段仍在磋商之中，細節包括時間和集資規模仍沒正式落實並公布。衛龍發言人則沒有回應事件。

近年毛利錄雙位數增長

初步招股文件顯示，衛龍成立於2001年，主售辣條等食品，近年毛利均錄得雙位數增長，2019年至2021年期間毛利依次序為12.54億元（人民幣，下同）、15.66億元和17.93億元，當中2021年較去年同期增長14.5%。

而該集團的毛利持續增加，主要受惠蔬菜製品和調味麵製品帶動，尤以調味麵製品毛利佔比最高，分別錄得9.2億、10.12億和10.47億元。

雖然衛龍的毛利平均逾10億元，但招股書提及其收入最少也超過30億元，當中，由2019年至2021年期間，收入分別為33.85億、41.20億和48億元。

明報記者

[新股]