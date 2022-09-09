騰訊持股 內地零食股衛龍擬下月上市籌39億

據彭博報道，衛龍之前已從騰訊控股和投資管理公司高瓴等一眾投資者中，籌集約6.6億美元（約51.5億港元），有消息人士更透露，該企業有機會在本月底前取得港交所批准上市，其後會開始評估投資者需求。惟現階段仍在磋商之中，細節包括時間和集資規模仍沒正式落實並公布。衛龍發言人則沒有回應事件。

近年毛利錄雙位數增長

初步招股文件顯示，衛龍成立於2001年，主售辣條等食品，近年毛利均錄得雙位數增長，2019年至2021年期間毛利依次序為12.54億元（人民幣，下同）、15.66億元和17.93億元，當中2021年較去年同期增長14.5%。

而該集團的毛利持續增加，主要受惠蔬菜製品和調味麵製品帶動，尤以調味麵製品毛利佔比最高，分別錄得9.2億、10.12億和10.47億元。

雖然衛龍的毛利平均逾10億元，但招股書提及其收入最少也超過30億元，當中，由2019年至2021年期間，收入分別為33.85億、41.20億和48億元。

明報記者

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