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歐央行加息0.75厘 符預期 拉加德暗示未來「幾次」仍大幅加息

標籤：經濟

【明報專訊】為遏抑歐元區逼近雙位數的通脹升幅，歐洲央行宣布將三大關鍵利率上調0.75厘，是該央行歷來最大的加息幅度，符合市場預期。歐洲央行昨將主要再融資利率由0.5厘上調至1.25厘，隔夜存款利率上調至0.75厘，兩者是2011年11月以來最高。邊際貸款利率也上調至1.5厘。歐洲央行在7月為三大關鍵利率加息半厘啟動加息周期，預期未來幾次會議仍將繼續加息。歐央行宣布加息後，歐元兌美元由1算跌至0.99水平。歐洲央行上一次加息0.75厘，已是1999年1月為順利推出歐元，而進行為期3周的技術性調整。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨暗示未來仍會大幅加息。她表示，若往後的會議所參考的數據表明應大幅加息，歐洲央行仍會這樣做，並形容這是未來「幾次」行動的一部分。在被問及「幾次」到底是多少次，拉加德稱，包括今次在內，可能「超過兩次」，也可能是少於5次。貨幣市場投資者押注歐洲央行10月再次加息0.75厘的概率為40%。泛歐Stoxx 600指數昨升0.5%，金融股領漲。

歐洲央行的議息聲明稱，在加息周期初段大幅加息的舉措，是由高度寬鬆的利率水平，轉向確保通脹恢復到2%目標的重要一步。歐央行此前被質疑應對通脹反應太慢，最新加息幅度開始追上聯儲局等主要央行。市場預計，聯儲局將在本月議息會議宣布連續第3次加息0.75厘。加拿大央行本周加息0.75厘。雖然借貸成本上升會增加歐元區衰退的風險，但加息應有助支撐近期在20年低位徘徊的歐元。

今年經濟增長最新預測上調至3.1%

歐洲央行認為，目前通脹過高，歐元區8月通脹率按年升幅達9.1%創新高，預期通脹短期內仍進一步上升。歐洲央行上修通脹預測，預期今年通脹平均達8.1%，此前預計為6.8%；明年通脹預計為5.5%，此前預計為3.5%。

歐洲央行預計，經濟將在今年稍後和明年第一季停滯。極高能源價格正降低消費者購買力，儘管供應鏈瓶頸正緩解，但仍限制經濟活動。歐洲央行最新預計今年經濟增長3.1%，此前預計2.8%；明年增長0.9%，此前預計2.1%。

日本次季GDP修正值連續3季增長

由於解除疫情限制有助提振消費及企業投資，日本第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3.5%，遠高於初值的2.2%升幅，連續3個季度保持增長。日圓兌每美元由周三曾觸及144.99日圓的24年低位，回升至143水平。

（綜合報道）

（國際金融）