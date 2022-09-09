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美聯儲主席鮑威爾：不能過早放寬貨幣政策

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾昨參加卡托研究所（Cato Institute）會議時強調，目前要「直截了當地採取強而有力的行動」，避免美國經濟再次受於1970至80年代的高通脹困擾。他表示，必須避免當年「高昂的社會成本」。當年由於通脹已根深蒂固，時任聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）要持續大幅加息遏抑通脹，令美國經濟陷入衰退。

稱完成控制物價前 遏通脹任務不會退縮

鮑威爾強調，在完成控制物價的任務前，聯儲局不會對遏抑通脹的任務退縮。他昨天的講話，再次重申其上月底在Jackson Hole全球央行年會的講話內容，強調歷史教訓強烈警告，不能過早放寬貨幣政策。這是鮑威爾進入9月聯儲局會議緘默期前的最後一次講話，他的言論令市場對聯儲局明年可能減息的希望再次破滅。

鮑威爾講話期間，美匯指數曾回升至110。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注本月加息0.75厘的概率升至86%。昨公布的美國首次申領失業救濟人數比預期少。在截至9月3日當周，首次申領失業救濟人數按周減少6000人，總數降至22.2萬人，是5月以來最低。美股三大指數午夜前上漲，道指曾升逾百點。

鮑威爾昨表示，美國聯邦財政政策沒有走在可持續的道路上，美國需盡快回到可持續的財政路徑。他說，若公眾開始將更高的通脹視為常態，並預望這情况持續，將會令通脹難以降低，因此通脹處於聯儲局目標之上的時間愈長，公眾開始將通脹上升視為常態的風險愈大，導致遏抑通脹的成本增加。

高盛最新料本月加息0.75厘 11月加0.5厘

《華爾街日報》記者Nick Timiraos周三預期聯儲局本月將加息0.75厘後，高盛也上調加息預期。高盛最新估計，聯儲局本月將加息0.75厘，11月則加息0.5厘，兩次的加幅均較原先預期高出0.25厘，12月則維持加息0.25厘的預測，這意味聯儲局利率到今年底會升到3.75至4厘水平。

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）強調，聯儲局須將利率提升至限制經濟增長的水平，以遏抑通脹，但她同時強調利率過高的風險。分析認為，其言論沒有明顯指向9月加息0.75厘或半厘。聯儲局公布的褐皮書則指出，通脹高企、勞動力市場緊俏及經濟不確定性，導致美國企業預計未來6至12個月的需求進一步走軟。

（綜合報道）

（國際金融）