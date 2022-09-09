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GameStop次財季虧損低預期 確認FTX合作股價升

標籤：經濟

【明報專訊】「網紅股」GameStop（美：GME）在截至7月底的第二財季，虧損擴大至1.09億美元，經調整每股虧損35美仙，虧損幅度低於市場預期的42美仙，加上該公司確認與數碼資產交易平台FTX合作，將更多GameStop客戶引入數碼資產領域，其股價周三盤後升一成，昨早段股價25.24美元，升4.9%。

GameStop將成為FTX在美國的「首選零售合作伙伴」，兩者將在新的電子商務和網上營銷計劃合作。部分GameStop門店將提供FTX禮品卡。

GameStop近期積極向數碼資產領域發展，例如6月推出數碼資產錢包，供遊戲玩家儲存、發送和接收虛幣及NFT（非同質化代幣）。 該公司7月又推出NFT市集來交易這些資產，不過近期虛幣價格大跌拖累NFT交易下挫。

Wedbush分析師 Michael Pachter稱，與FTX合作不大可能產生有意義的收入或利潤。

Cineworld在美申破產保護

此外，全球第二大戲院集團Cineworld（英：CINE）在美國申請破產保護，原因是影院入場人數復蘇緩慢，未能滿足資金需求。總部位於倫敦的Cineworld負債超過50億美元，並因為與加拿大連鎖影院Cineplex合併失敗而要賠償約10億美元。破產保護程序將為Cineworld削減債務和重組業務開闢道路。

（綜合報道）

（國際金融）