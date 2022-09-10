政策利好蓋過加息 港股彈507點 內房炒消息 碧桂園系領升藍籌

明報記者 歐陽偉昉

不過有分析認為，即使市場暫時消化重磅股被股東減持等負面消息，但也沒有新的好消息帶動上升，目前港股走勢仍向下發展。

國指上升2.98%，收報6628點，科指上升2.6%，收報4077點，主板成交922億元，連續5個交易日未到千億元水平。下周一（12日）港股休市，連同港股通將於下周二復市，港股通昨日淨流出1.81億元。滬深股通錄174.91億元人民幣大額淨流入，為去年12月以來最大單日淨流入，滬深300指數上升1.4%，創近一個月最大升幅。亞太區股市普遍向好（見圖），歐股和美股期貨市早段亦錄逾1%的升幅。

恒指受惠科技股向好，跑贏區內主要指數，國務院常務會議公布支持平台經濟措施以穩定就業，運用專項貸款支持平台企業，美團（3690）升4.9%，阿里巴巴（9988）升2.98%，推動恒指上升逾百點。不過嗶哩嗶哩（9626）第二季調整後淨虧損擴大48.55%，昨日急跌16.3%。

內地續傳出政策谷內房銷售（見另稿），帶動民企內房急升，碧桂園升16.8%，連同同系物管股碧桂園服務成為最佳表現藍籌，時代中國（1233）、新城發展（1030）等均升逾一成，多隻物管股亦有逾一成升幅（見表）。

耀才：只是技術反彈

雖然昨日恒指創兩周以來最大升幅，不過耀才證券研究部總監植耀輝認為，只是超跌後的技術反彈，全周恒指仍跌0.46%。騰訊（0700）、比亞迪（1211）被主要股東減持消息，令股市跌幅較早前擴大，不過即使昨日消化部分壞消息，但成交量不多，港股趨勢向下仍然未變。他認為市場缺乏利好消息推動回升，恒指將繼續拉鋸，惟波幅區間下移至18,500點至19,500點。

8月MPF人均蝕4845元

此外，駿隆公布8月強積金綜合指數跌2.1%，以截至7月底總資產1.06萬億元，及去年底458.6萬名強積金成員計算，8月強積金人均虧損4845元，年初至8月人均蝕3.76萬元。8月各類股票基金指數皆下跌，其中歐股基金跌6.4%，港股和大中華股票基金跌1.2%和1.5%。