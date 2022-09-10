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拆息升穿2厘 料本月P加0.25厘

【明報專訊】香港銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，與樓按相關的1個月拆息已升至逾兩厘，為2020年3月底以來最高，昨日報2.00816厘（見圖）。3個月拆息升至2.78917厘，創近14年新高。連同前日宣布的中銀香港（2388）及恒生（0011），四大銀行均已調升H按封頂息率。有分析認為，銀行加H按封頂息只屬前奏，上調最優惠利率（P）亦步亦趨，預料聯儲局本月議息後，香港銀行將啟動加P，上升幅度為0.25厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港加P的基本條件已逐漸形成，包括1個月拆息較長時間維持高位，銀行體系結餘下跌至1250億元以下，以及港美息口差距進一步擴寬。他預料9月美國議息後，銀行將會加P約0.25厘，同時會再有銀行上調H按封頂息，及P按息率，預料在P按實際按息低於H按封頂息下，選用P按佔比將有上升空間。

星展：至明年首季累加0.75厘

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，臨近季尾，加上銀行體系結餘繼續下跌，資金比以往季尾緊張，料美國議息後本港銀行會逐步加P，分3次各加0.25厘，到明年首季共加0.75厘。由於美國會維持加息一段長時間，她料今年底美息會升至4厘，明年維持不變，香港仍有更多空間追趕息差。她又稱，3個月及12個月拆息的上升速度會較1個月拆息快，至年底加息尾聲才會收窄差距。