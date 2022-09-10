moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地上月通脹放緩至2.5％ 低於預期

【明報專訊】國家統計局昨日（9日）發布8月份通脹數據，居民消費價格（CPI）和工業生產者出廠價格（PPI）兩項指數分別按年升2.5%和2.3%，通脹低於市場預期，升幅亦分別按月收窄0.2及1.9個百分點，反映內地通脹放緩（見圖）。有分析師認為受食品尤其豬肉加價影響，預料未來該類別升幅也較大，故預料第四季度CPI將維持升勢至見3%。

CPI升幅8個月首超PPI

數據顯示，CPI按年升2.5%，低於市場預期的2.8%，當中食品價格升勢較強勁，按年升6.1%，因為豬肉價格升幅較高，達22.4%；若按主要類別劃分，以交通通訊的升幅最高，按年升4.9%（見表），其他依次為食品煙草升4.5%、其他用品及服務升2.2%等。至於PPI按年上升2.3%，也低於預期的3.2%，反映內地通脹有所回落。

匯豐銀行大中華經濟師Eric Xu表示，自去年12月以來內地CPI升幅首次超過PPI，因為全球油價下跌、房地產行業持續疲軟，以及去年高基數的影響，導致PPI升速較預期慢，加上CPI受食品價格升幅較高的影響，令其升幅超越PPI。

內地消費品價格按年升3.7%，服務價格按年上升0.7%，但兩者分別按月下跌0.2%和持平，Xu認為因為服務消費復蘇延遲，疫情相關限制和不確定因素，或會壓抑服務需求，而近數星期有更多城市如成都、深圳等再收緊防疫措施，服務業復蘇步伐料將持續受壓。

分析：豬肉價升幅仍勁

2022年以來PPI升幅持續放緩，但2022年的CPI升幅只有8月回落。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，雖然現時CPI升幅達2.5%，反映內地通脹問題較預期緩和，但目前食品如豬肉價格升幅強勁，強調現况只屬相對緩和、健康，長遠而言內地仍受房地產市場，以及疫情的清零政策困擾，「內地清零政策和封城帶來的問題，仍未在8月數據反映出來」。

近期封城因素未反映

林續稱，人民銀行未來會否考慮加息，亦是影響未來通脹進一步升溫的因素，故預料未來一至兩個月CPI將維持升勢，並有可能升至3%的水平，通脹壓力則在明年逐步顯現和加劇。