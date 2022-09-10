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8月社融增2.4萬億 勝市場預期

【明報專訊】人民銀行昨日公布8月份金融統計數據，社會融資增量錄得2.43萬億元（人民幣，下同），高於市場預期的2.08萬億元，亦較7月份的7561億元急升2.2倍，反彈明顯；然而，按年計少增5571億元。

人民銀行表示，社會融資按年多增的部分主要是來自短期貸款；減少的則主要是地方政府專項債券發行提早完成，令政府債券發行額按年少增6693億元；而企業債券淨融資按年亦少增3501億元。

主要來自短期貸款

上月人民幣貸款增加1.25萬億元，按年增加390億元。以不同分部劃分，住戶貸款增加4580億元；其中，主要反映按揭貸款情况的中長期貸款增加2658億元，較7月反彈79%，不過較去年同期仍跌38%。

短期貸款方面，則增加1922億元；企業貸款增加8750億元，較7月亦反彈兩倍，其中，短期貸款減少121億元，中長期貸款則增加7353億元，票據融資增加1591億元；非銀行業金融機構貸款減少425億元。

M2增速加快至12.2%

此外，截至今年8月底，廣義貨幣供應（M2）餘額259.51萬億元，按年增加12.2%，增速按月及按年分別升0.2個百分點及4個百分點。狹義貨幣供應（M1）餘額66.46萬億元，按年增加6.1%，增速按月回落0.6個百分點，但按年增加1.9個百分點。流通中貨幣供應（M0）則錄得9.72萬億元，按年增加14.3%。