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金管局：研在泰用「轉數快」

標籤：經濟

【明報專訊】金管局副總裁李達志在《匯思》撰文，披露本港快速支付系統「轉數快」在跨境支付的發展，除了擴大與中國內地數字人民幣跨境應用的測試外，金管局亦研究與其他地方的電子支付系統互聯，在港人常到的外地旅遊熱點直接以「轉數快」支付，其中當局正與泰國央行合作，讓港人可在泰國使用「轉數快」，同時讓泰國旅客使用當地的快速支付系統「PromptPay」。

測試以「轉數快」為數字人幣錢包增值

李達志表示，「轉數快」在本港的應用漸趨成熟，如果能夠突破只在香港使用限制，利用其24小時無間斷運作及即時支付的優勢進行跨境支付，就能打破地域界限，發揮更大效益。他又稱，當局與人行的數字人民幣跨境運用技術測試已開展第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值，測試範圍和規模亦擴大。

金管局公布，除了參與首階段測式的中銀香港（2388）外，次階段測試已擴展至匯豐、渣打和恒生（0011），當局會透過白名單，邀請銀行員工及商戶等使用者參與測試，其後當局將視乎測試情况適當調整參與範圍，並適時引入更多本地銀行和機構參與測試，以便香港居民將來在內地使用數字人民幣。

8月日均處理92.8萬宗實時交易

「轉數快」本地運用方面，李達志表示，轉數快在去年12月支援的「App-to-App」及「Web-to-App」付款功能，使用量持續穩定增長，今年8月相關交易量已有近45萬宗。該功能可讓客戶透過手機在商戶應用程式或網頁以「轉數快」進行支付時，介面自動轉換至其手機銀行或電子錢包應用程式，客戶核實付款和授權交易後便能支付，免卻輸入付款資料的不便。他又稱，「轉數快」截至今年8月底錄得1090萬個登記，8月平均每天處理92.8萬宗實時交易，較2018年10月系統剛推出時大升17倍。