國浩全年少賺22% 末期息維持1.5元

集團的物業發展及投資分部稅前溢利32.07億元，按年大增1.07倍。旗下國浩房地產全年收益約55.64億元，按年增加13%，主要受年內新加坡住宅項目的分階段確認銷售上升，該業務之股東應佔溢利按年增1.32倍至約22.63億元。

物業發展及投資分部稅前溢利倍增

酒店及休閒分部由虧轉盈，全年除稅前溢利1.44億元。旗下英國的主要酒店營運業務GLH 除稅後虧損收窄至約3.94億元，旗下Rank之賭場由虧轉盈，除稅後溢利約6.88億元。

此外，金融服務分部之除稅前溢利至11.51億元，按年升6.37%。旗下豐隆銀行之稅前溢利增加26%至43.67億馬來西亞令吉（約80.82億港元）。

豐隆銀行稅前溢利增至逾80億

國浩在展望中表示，在持續的挑戰及地緣政治緊張局勢中，短期前景仍高度不確定；各國央行收緊貨幣政策以應對持續的高通脹壓力，以致全球利率攀升，均引發環球經濟衰退的擔憂，集團將保持警惕並密切關注現金流管理，確保各業務的資本及流動性水平保持強勁。