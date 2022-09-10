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數碼通新客訂iPhone 14 可6899元購256GB版本

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）推出最新系列iPhone 14，香港昨晚8時起接受預訂。數碼通（0315）昨天推出不同5G出機優惠，以「免費升級，雙倍容量」優惠招徠，新上台客戶可有手機折扣800元至1700元。以128GB的iPhone14為例，蘋果官網售價6899元；數碼通新上台客戶經折扣800元後，用6899元便可購買256GB版本的iPhone14。

3香港預繳500元 iPhone機價減3000元

數碼通指出，客戶可分期或消費券一次過付款；選擇消費券一筆過付款，可有速度不高於1Mbps的5G無限本地數據。如選擇iPhone for Life計劃，有36個月免息免手續費分期。如果用恒生信用卡支付，將有80元至250元的月費回贈，以及免費12個月「上網管家」服務優惠。所有5G新客戶上台計劃及所有買機付款方式均為劃一機價，沒有特別推出掛鈎的月費計劃。

中移動優惠限iPhone 14 Pro Max

和記電訊（0215）旗下3香港表示，客戶只要選用228元以上的5G SIM計劃，並到門市預繳500元，iPhone機價可減3000元。據悉在新iPhone系列9月16日正式發售當天，預計有新計劃部署。中移動（0941）優惠僅限於256GB的iPhone 14 Pro Max，客戶若選用月費168元的10GB的5G服務計劃，可以有1200元5G手機獎賞，折後機價8999元。折扣最多是300GB的5G服務計劃，月費498元，可以有3360元的5G手機獎賞，折後機價6839元。