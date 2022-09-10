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美匯回軟 股匯虛幣齊反彈 標普納指早段漲逾1% 日圓升返142

【明報專訊】歐洲央行大幅加息0.75厘後，美匯指數昨天回軟，跌穿109。非美貨幣集體上漲，歐元兌美元重反1算以上，英鎊兌美元曾漲至1.16。日本央行行長黑田東彥昨「出口術」，對日圓貶值表示警惕，日圓兌每美元昨回升逾1%，升至142水平。日圓本周曾逼近145關口，為24年新低。美元買盤此前佔市場主導，隨着其他央行也積極加息遏抑通脹，部分投資者開始平倉，令美元回軟。

美元昨走勢逆轉，提振市場情緒。美股三大指數早段上漲，道指升逾300點。標普500指數早段升穿100天平均線，可望終止3周的跌勢，與納指雙雙升超過1%。

比特幣重上2.1萬美元

市場避險情緒降溫，部分資金流入虛幣市場，比特幣昨晚反彈至2.1萬美元以上，升幅超過一成，是7月以來最大單日升幅。受油市供應收緊影響，國際油價午夜前升逾2%。

投行B. Riley的首席市場策略師Art Hogan指出，牛熊之爭的重點，被歸納為聯儲局在不影響經濟增長的情况下抑制通脹的能力，以及加息水平有多少已被市場消化，這很大程度取決於下周二公布的美國CPI數據。這將是聯儲局9月22日議息會議前，最後公布的關鍵數據。美國財長耶倫預告，汽油價格持續下跌，可能拉低美國8月消費者物價指數（CPI）。摩根士丹利的經濟師預期，美國8月CPI按月變幅可能降至負值。

3官員預示續大手加息

市場人士指出，近期數據理想，顯示經濟的韌性。將於明年退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預期，本月將再加息0.75厘，並有信心實現經濟軟着陸。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）亦表示，支持聯儲局9月再次加息0.75厘，並認為市場低估利率明年維持在更高水平的可能性。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）昨亦表態支持聯儲局本月「再次大幅」加息。利率期貨數據顯示，交易員押注本月加息0.75厘的概率維持在八成以上。

其他央行亦表現進取。《金融時報》透露，歐洲央行同意在10月初商討縮表，並在年底前決定縮表進度。在歐洲央行周四大幅加息後，丹麥央行也宣布加息0.75厘，將基準利率由負0.1厘，上調至0.65厘，結束自2012年開始展開的全球時間最長的負利率試驗。丹麥央行的主要任務，是維護丹麥克朗與歐元的聯繫匯率制度，因此加息幅度符合預期。全球仍實施負利率的經濟體，包括日本和瑞士。瑞士央行於6月加息半厘，將基準利率上調至負0.25厘，下次議息會議在9月22日。

（綜合報道）

[國際金融]