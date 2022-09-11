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聯儲局多名官員支持大幅加息

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局將於9月20日至21日舉行議息會議，多名官員繼續表態支持大幅加息，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示支持大幅度（significant increase）加息，讓息口達至明顯抑壓通脹的水平，重申不能也不會放棄聯邦公開市場委員會（FOMC）2%的通脹目標，加上經濟衰退的擔憂已消退，有信心美國強勁的勞動力市場有助靈活地積極應對通脹。

沃勒：不會放棄2%通脹目標

沃勒表示，根據上次議息會議以來的所有數據，相信今次會議的決定將是直截了當（straightforward），未來聯儲局將繼續積極對抗通脹。

與此同時，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）亦在周五指出，聯儲局需要繼續加息，以助降低非常高的通脹水平。她又稱，如聯儲局提供更清晰的資產負債表計劃，可能是一個好方法抑制市場的波動表現。

堪薩斯城聯儲行長： 有明確理由取消寬鬆幣策

喬治認為，考慮到美國息率相對較低，而聯儲局資產負債表仍接近9萬億美元，加上經濟失衡繼續支撐通脹，仍有明確理由取消貨幣政策的寬鬆性，關鍵在於取消的幅度及速度。

紐約聯儲銀行前行長杜德利（Bill Dudley）接受外電訪問時預計，明年上半年息率將升至逾4厘水平。他認為，美聯儲仍需要維持高利率水平一段較長時間，以舒緩美國近40年以來速度最快的通脹。