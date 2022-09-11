陳榮煉涉「賭底面」 轉碼達349億

4博企提民事賠償請求

據《濠博新聞》報道，德晉亦有在澳門經營電話投注，利用賭博網頁及手機應用程式，直播菲律賓的賭博活動，讓賭客在澳門及內地不同地點，經過電投下注。陳榮煉涉於去年12月將德晉結業，命人燒毀部分文件。報道指出，陳榮煉將由葡籍律師高萬祺代表，資料顯示，高萬祺精於處理與刑法相關的案件。在今次案件中，更有4家博彩企業提出民事損害賠償請求。不過，目前尚未知悉4家博企的詳情。

所謂「賭底面」，意指賭客放在枱上的注碼，用作為其和中介人協議將賭注倍大，由於所謂枱底的賭注比枱面為大，因此令澳門政府當局流失賭稅稅收，中介人所收碼佣則可相應倍大。至於陳榮煉的個案，據報道，自2014年起已進行「賭底面」活動。在經營過程中，內部約定以「外底」或「星數」為暗號並受注「賭底面」。此外，陳榮煉等人經營「快速電投」、「可視電投」，直播菲律賓等地賭博活動，供賭客透過網頁及手機應用程式投注，並捲入內地經營。