moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

波羅的海乾散貨指數上周累升12%

標籤：經濟

【明報專訊】航運股及乾散貨輪相關上市股份，受到波羅的海乾散貨指數在8月底連跌5日，低見965點並為2020年6月低位影響，股價一直低走。近期該項乾散貨指數反覆上升，在剛過去的周五，更升3%，高見1213點，全周累計上升11.7%，並較8月底低位，累積上升26.7%。

在波羅的海乾散貨指數是次回升之前，表現與該指數直接掛鈎的太平洋航運（2343），過去一周股價累計跌2.3%。

較8月底低位累升27%

至於間接因應該指數而表現波動的貨櫃輪公司東方海外（0316）及中遠控股（1919），過去一周分別跌5.4%及4.1%。該指數過往除了用作衡量乾散貨運的供求之外，亦間接反映物料及食品價格走勢，甚至用作評估經濟未來變化。

航運界的網站媒體平台Marine Link引述分析員稱，印度因應過去數個月的航運費用急升，同時因為國內四大產米大邦雨量較平均為低，令當局擔心新季度大米收成，因此限制食米出口。波羅的海乾散貨指數上升，則主要反映期間，市場因應印度的情况，對來自巴西較高的穀物需求有關。

乾散貨船的運作指數顯示，海岬型船運價指數結束3日連跌之勢，並在周五上升3%，重見672點。至於巴拿馬型船運價指數則升6.2%，高見1865點，連續7日上升。