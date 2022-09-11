波羅的海乾散貨指數上周累升12%

【明報專訊】航運股及乾散貨輪相關上市股份，受到波羅的海乾散貨指數在8月底連跌5日，低見965點並為2020年6月低位影響，股價一直低走。近期該項乾散貨指數反覆上升，在剛過去的周五，更升3%，高見1213點，全周累計上升11.7%，並較8月底低位，累積上升26.7%。
在波羅的海乾散貨指數是次回升之前，表現與該指數直接掛鈎的太平洋航運（2343），過去一周股價累計跌2.3%。
至於間接因應該指數而表現波動的貨櫃輪公司東方海外（0316）及中遠控股（1919），過去一周分別跌5.4%及4.1%。該指數過往除了用作衡量乾散貨運的供求之外，亦間接反映物料及食品價格走勢，甚至用作評估經濟未來變化。
航運界的網站媒體平台Marine Link引述分析員稱，印度因應過去數個月的航運費用急升，同時因為國內四大產米大邦雨量較平均為低，令當局擔心新季度大米收成，因此限制食米出口。波羅的海乾散貨指數上升，則主要反映期間，市場因應印度的情况，對來自巴西較高的穀物需求有關。
乾散貨船的運作指數顯示，海岬型船運價指數結束3日連跌之勢，並在周五上升3%，重見672點。至於巴拿馬型船運價指數則升6.2%，高見1865點，連續7日上升。