波羅的海乾散貨指數上周累升12%

在波羅的海乾散貨指數是次回升之前，表現與該指數直接掛鈎的太平洋航運（2343），過去一周股價累計跌2.3%。

較8月底低位累升27%

至於間接因應該指數而表現波動的貨櫃輪公司東方海外（0316）及中遠控股（1919），過去一周分別跌5.4%及4.1%。該指數過往除了用作衡量乾散貨運的供求之外，亦間接反映物料及食品價格走勢，甚至用作評估經濟未來變化。

航運界的網站媒體平台Marine Link引述分析員稱，印度因應過去數個月的航運費用急升，同時因為國內四大產米大邦雨量較平均為低，令當局擔心新季度大米收成，因此限制食米出口。波羅的海乾散貨指數上升，則主要反映期間，市場因應印度的情况，對來自巴西較高的穀物需求有關。

乾散貨船的運作指數顯示，海岬型船運價指數結束3日連跌之勢，並在周五上升3%，重見672點。至於巴拿馬型船運價指數則升6.2%，高見1865點，連續7日上升。