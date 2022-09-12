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信銀接管恒大中心 疑涉76億貸款 恒大早前曾放售 搶先出手或為保收回資金

【明報專訊】中國恒大（3333）早前放售旗下灣仔中國恒大中心，甚至引來本地發展商長實（1113）入標，不過隨即惹來債權人行動，據本報翻查資料，恒大中心於上周二（6日）已遭債權人申請委任接管人接管。而最新文件顯示，債權人為國企中信銀行（0998）旗下中信銀行國際，事件或與恒大此前抵押恒大中心換取的一筆76億元貸款融資有關。

明報記者 方楚茵

根據公司註冊處及土地註冊處文件顯示，中國恒大中心接管人文件中，由中信銀行國際結構融資部門主管及總經理Stockor Ng及另一名企業銀行部門主管及總經理簽署，並委任安邁顧問（Alvarez & Marsal）董事總經理黃詠詩及高級董事楊美莉為接管人兼經理人。

2018年已曾抵押予信銀

文件亦顯示，早在2020年11月26日，中國恒大旗下子公司、持有中國恒大中心的Pioneer Time以該廈作為抵押品，藉此獲得76億元的貸款融資。事實上，恒大以往亦曾向信銀國際抵押恒大中心以獲取資金，例如在2018年11月以旗下另一間子公司EV Wanchai 1 Land作為擔保人、抵押恒大中心以獲取80億元貸款，惟相關貸款今年較早時已解除質押。

不過，據公司註冊處資料，目前EV Wanchai 1 Land亦有文件正待遞交或存檔，以「委任接管人或經理人通知書」，因此未知是否尚有其他債權人提出申索以接管物業。

元朗「皇宮屋」地同被接管

債台高築的恒大一直期望出售境外資產自救，包括正尋求出售元朗和生圍「皇宮屋」地皮項目，惟項目亦被債主之一、美國資產管理公司橡樹資本委任接管人接管。

當時外電引述消息人士稱，即使債權人委任接管人後，恒大仍可繼續出售該幅地皮。有市場人士估計，今次信銀搶先於放售完成前提出接管物業，或是希望確保套現資金能用於償還債務。

至於是次主角灣仔恒大中心，為恒大早於2015年向主席許家印的好友、「鋤DEE會」成員之一的「大劉」劉鑾雄旗下華人置業（0127）以天價125億元購入，其後多年來一直是恒大境外「提款機」，運用財技包括將物業租予公司本身或相熟人士谷高估值，再用於對外貸款。

長實7月入標 估值90億

不過，隨着疫情爆發、商廈供應增加、內地及香港經濟下行、內房爆煲及本港樓市低迷等因素疊加下。去年10月傳出越秀地產（0123）擬以105億元洽購中國恒大中心時，估值已跌穿中國恒大買入價。至今年7月份恒大再次將該廈推出市場標售並獲長實入標時，估值已傳只餘90億元，較購入時低水28%。