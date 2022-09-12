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美孚新邨跌穿500萬 逾5年首次

【明報專訊】中秋節長假期間，二手樓價持續受壓，多個老牌屋苑均錄得低價成交。其中九龍區傳統屋苑荔枝角美孚新邨一個頂層無電梯直達單位，僅以495萬元成交，為屋苑超過5年來首次跌穿500萬元水平；而新界「上車樂園」沙田第一城一個多按兩房單位，則險守400萬元關口。

美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨五期恆柏道3號頂層單位，實用面積437方呎，原則1房望內園景，上月叫價520萬元放售，放盤約兩星期，於前日中秋節以495萬元成交，實呎11,327元，成交價比市價平約8%，並為2017年5月、即超過5年來首次跌穿500萬元水平。由於物業位於大廈頂樓，無電梯直達，故售價較一般單位低。原業主於2010年3月以250萬元購入，持貨12年後沽貨，現帳面獲利245萬元，賺幅近一倍。

第一城多按單位險守400萬

另美聯物業聯席區域經理翁凱傑指出，沙田第一城8座最低層單位，實用面積327方呎，兩房間隔，以400萬元售出，實呎12,232元。資料顯示，原業主1992年以97.5萬元購入，2017年以100萬元內部轉讓，去年8月至10月期間，其中一名業主先後三度向及時雨信貸、康業資本及保信財務3家財務公司，分別借最高120萬元、60萬元及150萬元按揭貸款，最高合共涉及330萬元。最新成交價較1992年時購入價高302.5萬元或3.1倍。

天鑽兩房戶 3年蝕近兩成

此外，新晉屋苑續有蝕讓買賣。馬鞍山星漣海2B座低層E室，實用面積767方呎，三房一套間隔，以1063萬元易手，實呎13,859元，原業於2017年底以1197.5萬元一手購入，持貨近5年，轉手帳面蝕讓134.5萬元，連同使費料實蝕約190萬元或約16%。另外，大埔天鑽15座極低層C室一房戶，實用面積488方呎，兩房間隔，則以650萬元售出，實呎13,320元。原業主2019年7月以約760萬元一手購入，持貨3年多，帳面蝕約110萬元，連同使費料實蝕約145萬元或19%。

MIAMI QUAY I收2048票

超額14倍

一手方面，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，今日將發售首輪138個單位，包括以價單發售137伙及1伙招標。

發展商表示，項目昨晚6時截止收票，共收約2048票，以價單發售的137伙計，超額認購近14倍。