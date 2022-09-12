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陳茂波：銀債加息不影響政府財政

【明報專訊】政府上周公布第七批銀色債券的認購結果及分配情况，接獲29萬份認購申請再破紀錄。財政司長陳茂波昨日在網誌提到，即使今次推出新一批銀債保底息率上調，但由於債券基金與財政儲備分隔，不會影響政府財政。他強調，港府將嚴守財政紀律，並提到部分經濟體選擇向國民提供補貼，結果經濟疲弱令稅收減少，將令公共財政將陷入兩難。

歐美大手加息

供樓營商影響浮現

陳茂波表示，債券基金本身並不是財政儲備的一部分，亦與政府的其他帳目分開處理，故發債所得資金和利息成本與政府財政兩者沒有直接關係。至於發行綠色債券募集的資金，則明確規範投資於綠色基建項目用途。他指出，香港必須保持匯價穩定，必須嚴守財政紀律；不會透過發債來支付政府的經常開支，嚴守財政紀律、避免長期和結構性入不敷支，是維繫公共財政安全穩健、確保政府有實力應對潛在的經濟及金融波動的根本。

他又提醒，近期樓市稍有下滑，連同港股市况偏弱，這些因素都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情况仍面對頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高期望。

港銀短期或啟動加息

此外，就近日歐央行跟隨美國步伐大手加息，陳茂波提到，外圍息率趨升對本港息口影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛鈎的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13厘上升至逾2厘。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。

而隨着美國累計加息至較大幅度，他認為本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率（P），不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。