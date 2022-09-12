iPhone 14欠新意 料吸舊用家 券商估下季發貨5000萬部 利好蘋果股價

明報記者 鄭智文

蘋果今次推出4款新手機，分別為官方售價799美元起的iPhone 14、899美元起的iPhone 14 Plus、999美元起的iPhone 14 Pro、1099美元起的iPhone 14 Pro Max。根據香港的蘋果官網，4款新手機已接受預訂，iPhone 14最快本周內可收貨，Plus最快10月初、Pro及Pro Max則最快到10月下旬才收貨。

新功能「Dynamic Island」留高端款

雖然美國飽受通脹打擊，但iPhone 14售價與減價後的iPhone 13相差不大，如基本版只相差100美元。不過，蘋果亦以另類方法驅使買家消費更多，例如將最好的新功能留給Pro系列或其他高端款式，包括「Dynamic Island」。Dynamic Island是手機上方中央、原本「瀏海」的位置變成屏幕上的黑色長條，可顯示通知與資訊，亦會與iOS 16的「Live Activities」一同運作，讓用家可以在那長條內緊貼運動賽果、網約車情况等，又不打斷用家正在使用的App，毋須在App之間轉出轉入。

目前iPhone 14銷情似乎不俗，美國蘋果官網開售當日一度阻塞，部分網民指要花上一小時才能訂貨。台灣亦反應熱烈，台灣大哥大上周五晚開放訂iPhone 14系列，網店已全數預訂爆滿，myfone購物的Pro及Pro Max亦於5分鐘內搶購一空。

Business Insider分析指出，iPhone 14與iPhone 13相差不遠，但與iPhone 12分別較大，加上價格低於1000美元，iPhone 14 Pros系列又有多款新功能，估計可吸引iPhone 13前的用家來升級。Consumer Reports編輯Melanie Pinola則認為，iPhone 13與14性能幾乎一樣，本身擁有iPhone 13的用家未必有意欲購買iPhone 14，但最特別的是iPhone 14 Plus有6.7吋屏幕，售價卻低於1000美元，或吸引不少大屏幕粉絲入場。

券商料股價可升逾一成

摩根士丹利分析師Erik Woodring表示，今次另一亮點是蘋果手機價錢變動不大，尤其當前經濟疲弱，將削弱個人支出，認為消費意欲持續低迷，但蘋果今次定價得宜。他預計第四季有5100萬部iPhone可以發貨，蘋果會跑贏大市，目標價180美元，較現價有14%水位。

花旗銀行分析師Jim Suva則持不同看法，認為新iPhone明明有更高成本，包括零件、供應鏈等，但售價大致不變，令投資者為蘋果毛利率憂心。他補充，蘋果股價略為跑輸大市，估計發布會完結後會使蘋果股價追落後，並給予蘋果「買入」評價，目標價達185美元。