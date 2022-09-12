moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

專家估銷情難理想 蘋果概念股或炒完

標籤：經濟

【明報專訊】今次是iPhone發布前蘋果（美:AAPL）股價最弱一次，但上周五仍升近2%。從預訂及市場反應看，iPhone 14似乎頗受歡迎，惟易方資本創辦人及投資總監王華有另類看法，認為本系列與上代iPhone性能相差不大，估計不會很暢銷，又指除非銷情較預期好，否則蘋果概念股已炒完。

蘋果今年以來股價一直低迷，累跌逾12%，拖低科網股板塊，惟上周三發布會當日，蘋果股價倒升近1%，或反映市場對今次系列反應正面。

搶奪華為原有市場

王華表示，最近兩代iPhone明顯沒有大升級，只有小修小補，無甚吸引之處，「怎可能賣得好？」他認為華為是Android陣營中做得最好，但現時其海外市場受限制，令蘋果公司現在主要搶奪華為原有的市場。

iPhone 14價錢與上代變化不大，王華認為，若計及人民幣貶值因素，變相是減價，理論上會賣得好，但不至於暢銷，估計門店會盡出優惠，如特別折扣或贈送其他產品等吸引買家。他相信手機周期已過，手機銷情應對蘋果及其概念股有利，如高偉電子（1415）、舜宇光學（2382）等，惟因今次聲學升級不多，對瑞聲（2018）影響未必太大。他補充，現在消息已非如Steve Jobs年代般保密，往往產品資料早於正式發布前已流出，讓市場先炒。

展望未來，王華認為普遍分析師對蘋果看得太樂觀，強調市場要看到有驚喜才會炒高股價，故相信蘋果未來股價會靠混合實境（MR）帶動，最快明年初才有第一代產品面世。