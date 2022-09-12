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鄺超靈：企業為什麼要「碳中和」

【明報專訊】氣候變化正給自然界造成危險而廣泛的破壞，今年2月政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表一份《氣候變化：對人類福祉和地球健康的威脅》報告，指出氣候變化會造成更多的熱浪、風暴、乾旱和洪水帶來的災害，影響全球超過36億人口生活。去年7月河南鄭州發生千年一遇的重大水災，今年歐洲、美國及內地亦發生特大熱浪及百年一遇的乾旱，正是地球發出的警號！

世界各地相繼提出減碳承諾，包括中國宣布2030碳達峰及2060年實現「碳中和」，香港政府亦於去年10月公布《香港氣候藍圖2050》，希望在2050年前達至「碳中和」。未來15至20年，政府將投放約2400億元，推行各項氣候變化減緩的措施。

現在是成本 未來或帶來高回報

但當企業提及「碳中和」或減碳的議題，多數企業都擔心帶來額外運作成本，或加大員工工作量，往往忽略可能帶來的商機，現在看來是成本，將來可能是高回報的投資。

從外國的經驗，「碳中和」對企業帶來的好處包括：

1. 顧客對較環保的產品願意付出高達35%的溢價，從而加強環保產品的競爭力；最近全球環境資訊研究中心（CDP）進行的調查，注重環保及氣候變化的公司投資回報較其他公司高18%，而較環保的產品，比普通產品銷售量高達5.6倍。

2. 著名顧問公司麥肯錫（McKinsey）亦發現，很多企業在節能減碳過程中，透過節能或工序優化，減少耗能及原材料等，大大減低營運成本，從而增强競爭力。

3. 吸引更多的投資者，例如資產管理公司貝萊德（Blackrock）董事長暨執行長勞倫斯·芬克 （Laurence D. Fink）在2020年寫下《致企業CEO的信》，他認為氣候變化策略已成為影響企業前景的決定性因素，為其投資策略的核心決定。

4. 現時香港重視ESG的企業，亦希望其供應商有共同理念，因此重視「碳中和」的企業，可以藉此大大增加商機及銷售管道。

5. 人才是現今最珍貴資產，特別是現時人手甚為缺乏，高潛質的顧員對環保等有意義的工作更為積極及投入。

香港交易所（0388）亦於2021年12月推出「企業淨零排放實用指引」，協助企業制定淨零排放計劃。

現今全球超過33%大企業已制定「碳中和」的承諾，很多香港企業，特別是中小企，其實都不大清楚自身碳排放情况，亦不大了解「碳中和」的重要。實際上愈來愈多國際企業，如蘋果（美：AAPL）、Google（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）等已參加全球再生能源倡議（RE100），並要求供應商提供碳排放量資料，要求減少碳排放及制定「碳中和」計劃，否則可能被撇除供應商名單外。國際組織如國際永續準則委員會（ISSB）亦考慮要求企業計算及披露供應商的碳排放 。

環境社會及企業管治基準學會

[鄺超靈 全民造ESG]